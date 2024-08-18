標指全周升3.9% 單周9個月最佳 納指漲逾5% 資金重回資訊科技股

明報記者 歐陽偉昉

道指上周五上升0.24%，收報40,659點，全周上升2.32%。資金扭轉兩周前流向防守行業的「衰退交易」，重回增長和周期行業，標指資訊科技行業指數上周升7.5%，其中下半年獲利沽壓沉重的半導體表現尤為理想，費城半導體指數全周升達9.78%。相對企業增長能力較弱的公用股指數上周升1%，以收息為主的房地產行業指數僅升0.1%。

瑞銀：VIX高位回落歷來最快

人工智能（AI）龍頭股Nvidia（英偉達）（美：NVDA）將於下周三（28日）公布業績，受惠半導體設備股應用材料（美：AMAT）公布的下季收入指引高於預期，Nvidia上周五升1.4%，反彈至124.58美元的1個月高位，全周升達18.93%。此外，市場亦關注聯儲局主席鮑威爾將於周五（23日），在全球央行年會發表對利率和經濟前景看法。

本月初美國公布7月美國失業率升至4.3%的近3年新高，引發市場對經濟衰退憂慮，被稱為恐慌指數的標指波幅指數（VIX）最高曾升至65.73點，不過在上周五已跌至14.8點，回到7月中水平。瑞銀指出，今次VIX指數極速抽升25點以上，以及自高位回落的速度，皆為歷來最快。彭博統計，對上一周大量系統交易基金大幅減少股票持倉，量化交易者被排擠出市場，不過及後有機構投資者和對冲基金再度湧入市場。

標指和納指自7月中的歷史高位一度下跌8.53%和15.87%，不過至上周五納指跌幅已收窄至5.57%，標指更接近重回高位，跌幅收窄至2.04%。美股近周急劇波動，Columbia Threadneedle投資北美資產配置主管Josh Kutin指出，美股處於不斷創新高的區域，令市場更加脆弱，投資者容易受到驚嚇。

分析：倘AI主題股回調

可中線吸納部署

所羅門集團投資及ESG亞太區總監黃耀宗認為，上月公布的美經濟數據並不壞，美股月初下跌有憂慮經濟急劇衰退因素，但實際受以日圓加息帶動沽盤拆倉影響為主。現時投資者或有錯失中期吸納的機會，不過短期內較難再如上周般急彈，若本周半導體、電力等人工智能主題股票有技術回調，認為可中線吸納部署。