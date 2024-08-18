花旗籲債市「特朗普交易」全數平倉離場

原看好美長債息升短債息跌

特朗普在總統選舉辯論表現優於現任總統拜登，加上上月遇刺生還後聲勢大振，投資者開始將其政策主張反映在市場，視為「特朗普交易」。

特朗普主張減稅和寬鬆財政政策，料將加重長期政府赤字，加上提高關稅將加劇通脹，花旗建議投資者在美國債市押注債息曲線將更為傾斜，即看好長期債息上升而短期債息下跌。

賀錦麗當選機率升 不會急於減息

不過本月初美國失業率意外上升，令5年期債息跌至2023年5月以來低位，花旗已建議客戶可減少一半倉位獲利，現時賀錦麗當選的機率上升，加上上周失業和零售數據好過預期，認為美聯儲不會急於大手減息，在市場已反映9月減息0.25厘的預期下，現時可以獲利了結買短期沽長債的倉位。美國5年期國債孳息率在上周五收報3.761厘，30年債息收報4.141厘，息差為0.38厘，較花旗提出「特朗普交易」時多約0.18厘。

彭博研究主管料美首次減息半厘

雖然美國上周公布的單周首領失業人數減少，不過7月失業率升至4.3%，仍引起市場關注勞動市場放緩對美國經濟前景影響。美聯儲局前研究及統計部門主管、彭博現任美國經濟研究主管David Wilcox認為，目前美國主要風險是就業市場放緩趨勢加劇，經濟可能陷入不必要衰退，他認為勞動市場現時不能繼續走弱，預期美國首次減息幅度達0.5厘。