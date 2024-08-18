路透：人行恢復授出黃金進口配額

配合預計需求復蘇

過去人民幣匯率走弱時，人行曾連續數月削減黃金進口配額，以減緩人民幣貶壓，不過消息人士指出，暫停配額是出於銀行要求，主要因內地對黃金需求減弱，內地金價上周五收市折算為每盎司2267美元，較國際金價低9.58%。若內地金價對國際金價折讓未改善，即使人行授出黃金進口配額，亦難以預期銀行會使用。他指內地人對黃金作為珠寶的需求疲弱，但作為投資的需求仍然健康。

MKS PAMP大中華區董事Bernard Sin指出，除了需求低迷，人行暫停購買黃金亦增加內地市場的黃金供應。截至7月，人行已經連續第三個月停止購買黃金作為儲備，至上月底持有黃金7280萬盎司。InProved貴金屬交易員Hugo Pascal表示，目前上海黃金交易所交易量較低，顯示市况較疲弱，但通常會在本月底至9月再次回升。

分析：金價或上望2700美元

另外，市場預期美國即將減息，加上中東和烏克蘭地緣政治風險上升，增加避險資產的需求，金價上周五升穿2500美元關口，曾高見2509美元，收報2508美元升2.46%，今年以來金價已累升約21.7%。

道明證券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，黃金投資者通常更傾向於認為聯儲局會在貨幣寬鬆採取更積極的措施，隨着貨幣和央行政策不斷調整，金價在未來數季可能會進一步上望2700美元。