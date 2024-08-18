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英特爾經營嚴峻 華府成大靠山

【明報專訊】曾是晶片界龍頭的英特爾（Intel）（美：INTC），現時已被三星、台積電（美：TSM）遠遠拋離，最新季績更表現嚴峻，倒蝕16億美元，連續派息22年的紀錄亦要斷纜，拖累股價半個月內大瀉三成，現任行政總裁也承認公司內部問題嚴重，料下半年更艱難，但仍相信斥資擴充設施是出路。有分析指地緣政治風險令美國不想晶片製造假手於他國，希望着重本土生產，華府有望成為英特爾的大靠山。

明報記者 鄭智文

綜合報道：《華爾街日報》、Benzinga、彭博

英特爾今年截至6月底第二季業績見紅，虧損多達16億美元，去年同期錄15億美元盈利，且對第三季預測偏弱，預測營業額只有約130億美元，較市場預期低達一成。英特爾宣布停派股息，為1992年派息以來首次暫停，成為道指成分股僅有的3家不派息公司之一。英特爾又宣布，今年內公司會裁員約1.5萬人，佔旗下員工約15%。

次季業績轉蝕 連續22年派股息斷纜

自本月初英特爾公布季績後，股價至今累瀉約三成，即使同期大部分晶片股股價地震，跌幅仍遠不及英特爾。目前英特爾股價更較其每股帳面值低，是至少自FactSet最遠紀錄1981年以來首次。外媒綜合分析師預期，料英特爾第三季會繼續虧損。

英特爾行政總裁Pat Gelsinger指出，即使公司已在關鍵產品及半導體製程技術達里程碑，但第二季業績仍「令人失望」，又指公司成本過高，盈利率太低，需要有大膽行動對應問題，料下半年走勢較之前預期更具挑戰。

外媒分析，生成式人工智能浪潮令英特爾進一步受壓，科網企業現時每季要斥資數十億美元預算來購入Nvidia（英偉達）（美：NVDA）的晶片，發展人工智能科技，變相能分配給英特爾的資金所餘不多。

Pat Gelsinger亦稱，人工智能崛起比他所預期厲害得多，公司要因應這些事物而調整。他解釋，暫停派息是為了將流動資金用於投資，重申當現金流改善至既良好且可持續時，會發放具競爭力的股息。

Pat Gelsinger力主公司要繼續擴大開支，加緊擴充設施，否則根本無力競爭，強調目前公司重心是未來要有個可持續的財務模式，故現階段做了大量審查，確保公司投資時，切合市場要求。他補充，上述行動會配合明年公司發布18A製程，重奪處理技術的龍頭位置，加強市場地位，改善盈利能力。

Pat Gelsinger於2021年重投英特爾，出任行政總裁，當時很快提出重振計劃，包括建立晶片製造廠，開展代工廠業務。早期曾爭取到高通（美：QCOM）、亞瑪遜（美：AMZN）等大客戶，希望力追現時行內龍頭台積電的製程水平，目標2030年內取代對方。

代工業務虧損近抵消主業全數收益

摩根士丹利去年曾分析，若英特爾能爭取大客戶，將對其改革一事十分有利，但要建立代工廠業務，風險是犧牲公司主業的競爭力，亦即設計與生產個人電腦的CPU（中央處理器）晶片。

第二季英特爾產品業務的經營收益達29.1億美元，按年升16%，其中數據中心及人工智能業務經營收益按年下跌41%至2.8億美元；代工廠業務則未見曙光，期內經營虧損達28.3億美元，按年擴大51%，幾乎將主業的收益全數抵消。

英特爾現時陷入困局，日後何去何從，分析師對此意見不一。據外媒總括，部分分析師認為英特爾應着重研發產品，重奪龍頭地位，犧牲代工廠業務也不計；另有一些分析師相信，英特爾要在數據中心GPU業務迎頭趕上，可謂機會渺茫，反而應在代工廠業務爭取更多大客戶。

不過，市場始終對其計劃信心不大，尤其英特爾晶片技術仍遠遠落後於台積電及三星，故自計劃公布以來，英特爾股價已逆市累跌近七成，同期標指則累漲近四成。

重振計劃未顧及AI擴開支 毛利率受壓

《華爾街日報》認為，英特爾當前最大問題，是自家生產的晶片不及以前暢銷，曾經蓬勃發展的數據中心業務更受重創，惟客戶的數據中心業務要撥出大筆預算予Nvidia的GPU（圖形處理器）加速器，同期伺服器CPU晶片的市場亦被AMD（美：AMD）搶走一部分。據Visible Alpha綜合市場預期，英特爾今年數據中心收入料為126億美元，連4年前高峰期的一半也不及。

該報提到，英特爾3年前推出重振計劃時，未顧及公司會因人工智能而擴大開支，加上其晶片製造的產能利用率不足，令第二季經調整毛利率為38.7%，較市場預期低出5個百分點之多。英特爾財務總監David Zinsner解釋，具備人工智能的晶片，在早期往往需要更多資金，故令英特爾盈利率受壓。

美《晶片法案》資助建新廠 成最大受惠者

不過，隨着數年前疫情及中美關係陷入僵局，卻可能為英特爾帶來轉機。近年各國政府意識到國內製作晶片為何重要，要保住技術優勢的美國尤其緊張，但要從頭建立晶片製造廠，亦非一夕間成事，現存的晶片製造商便成為目標。美國於2022年8月通過《晶片法案》，動用390億美元資助晶片製造商建立新廠，英特爾成為最大受惠者，從中獲得85億美元，用於在亞利桑那州及俄亥俄州建立新廠。

據市場研究公司TechInsights資料，英特爾目前晶片廠約佔全美300毫米晶片產能的41%，300毫米晶片正正是關鍵市場最常用的晶片生產類型。

Wolfe Research董事總經理Chris Caso分析，既然美國本土生產半導體為敏感範疇，「我們懷疑美國政府會否對英特爾的問題坐視不理。」《華爾街日報》指出，英特爾要走出困境，不能一蹴而就，但現時英特爾在國家安全中成為重要角色，有望支持公司，料一段時間內，美國政府可能都會成為英特爾的最大靠山，即使「苦於翻身」，仍是「重要到不能倒」。

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