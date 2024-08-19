部分存款網上轉帳 研設新限制防詐騙

阮國恒指出，業界對建議表示歡迎，當局正在與業界着手研究細節，如何設定所劃撥存款的金額，或所涵蓋戶口類型等，現時考慮向長者、學生和不經常使用網上銀行的3類客戶推出，期望在今年推出相關框架。

今通知銀行Gen AI沙盒詳情

另金管局上周公布，與數碼港推出生成式人工智能（Generative AI）沙盒，詳情會在今日向銀行發出通告。金管局銀行監理部主管李昊揚稱，現時銀行希望在風險管理、檢測和預防欺詐，以及客戶互動的3個範疇應用Gen AI。當局期望下月開放讓銀行申請，預期銀行需要一至兩個月尋找合作伙伴和應用案例、預備計劃等，希望可在今年底有首批項目推出。

對於如何實際應用，李昊揚稱，Gen AI的語言能力有助銀行審批貸款時，初步分析公司財務報表及相關新聞，提供風險評估報告及適時風險預警，提升貸款審批和管理流程效益。過程中銀行需向Al針對性就貸款準則、內部政策做調整，當中或有監管疑慮，沙盒可提供測試環境，而金管局亦可從中汲取監管經驗。

沙盒項目會由數碼港提供運作算力，助理總裁（銀行監理）朱立翹表示，當局了解銀行亦有意發展Gen AI應用，但不一定有AI算力，因此先做測試才投資。