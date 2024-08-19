德勤：內地併購額跌21% 大型收購減

【明報專訊】德勤中國併購諮詢服務華南區主管合伙人張俊帆與本地傳媒會面時表示，今年首7個月內地併購宗數按年跌12%至1202宗，變化不算大，惟併購交易金額便按年跌21%至1180億美元，跌幅較為顯著，認為是受地緣政治及利率走勢不確定等不明朗因素所影響，令大部分投資者的併購交易，均為較小宗的併購交易，如以少數股權的投資居多。
至於同期中資企業境外併購，以及外資企業併購中企亦出現類似現象：前者交易金額急跌45%至250億美元，但宗數則按年升3%至159宗；後者交易金額按年大跌72%至80億美元，惟宗數按年只跌10%至71宗。
張俊帆提到，今年首7個月外資併購中企的交易，較多為高科技、消費品，以及生物科技等板塊。德勤中國戰略與企業交易全國主管合伙人羅偉雄補充，留意到外資均有投資內地，包括投資擁有較好科技的新企業，但其併購規模並不大。而現時中國經濟面臨挑戰，投資者對大額併購交易較為審慎。他續稱，現時成功落實的環球併購交易大幅減少，但會計行負責的撮合併購交易的工作量沒有減少，因為投資者較為審慎，以及對於併購所能提供風險溢價（risk premium）的要求有所提高。羅偉雄稱：「（現時）做得成嘅deal（併購交易）少咗好多，但（會計師）工作時間冇少咗好多，因為大家用多咗好多時間做同一個deal，（投資者）要諗多10件事……no one in a rush（沒有投資者急着做交易）。」
張俊帆提到，有關的併購數據只反映已進行的交易，但他留意到德勤旗下的客戶，亦很主動去了解中國企業及有意併購，但需有待企業真正落實交易決定，相信有不少交易仍需時反映。