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港交所周三放榜 大摩料次季多賺14%

標籤：經濟

【明報專訊】港交所將於本周三（21日）公布中期業績，據彭博綜合市場預測數據顯示，市場料該所第二季純利及收入將錄得按年升幅（見表）。部分券商發表報告指出，未來減息將降低港交所以現金收息為主的投資收益，對其未來的純利增長提出憂慮。另有券商下調港交所日均成交額（ADT）及盈利的預測，但認為阿里巴巴（9988）未來有望納入港股通，以及兩至三宗大型公開招股（IPO）有望於下半年進行，可增加該所收入。

券商憂減息降投資收益

摩根士丹利發表報告指出，受惠於今年第二季港股通強勁的ADT所帶動，當中6月份港股通成交額佔大市成交額的百分比更達38%，帶動季內大市ADT按年升18%至1220億元，加上收入與成本比率較低所帶動，預計港交所季內總收入及純利分別按年升12%及14%。

阿里望納港股通 料增收入

不過，大摩提到，港股6月及7月的ADT已有所回落，相信其港股成交量復蘇不能維持，受港交所保證金規模減少，以及未來減息將降低其投資收益，該行預計港交所第二季投資收益將下跌至12億元，佔該所總收入約21%。大摩預計港交所未來純利增長的可持續將受阻，該行維持予港交所評級為「減持」及其目標價為223元。

上周四（15日）公布業績的阿里巴巴管理層於當日表示，如周年股東大會獲股東批准於港主要上市，料於8月底完成轉換過程，但未來仍要看交易所各程序進度以實現納入港股通。摩根大通發表報告指出，若阿里被納入港股通，料可增加港股大市成交量1%至2%，另有兩至三宗大型IPO亦有望於今年下半年進行，若成事可提升該所的收入。

不過，摩通同時將今年至2026年的證券市場的ADT預測下調3%至4%，將同期衍生產品的預測ADT下調約3%，並將港交所今年盈利預測下調1%。該行亦根據27.7倍、低於過去平均值一個標準差的預測市盈率，去計算港交所截至明年6月時的目標價，將目標價由305元下調至280元，維持「超配」的評級。