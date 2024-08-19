3年半前籲發展佛堂澳 政府去年訂藍圖

【明報專訊】曾在1980年初協助港英政府規劃天水圍新市鎮的卓百德，在2021年2月4日「名人樓市論壇」見報、題為〈將軍澳佛堂澳供地快 遠勝明日大嶼〉專訪中表示，在當時樓價急升的背景下，政府應該盡快改劃土地建屋，例如把當時用作填料庫的將軍澳佛堂澳改劃興建住宅予7萬人居住，並且引用《收回土地條例》大舉收回新界農地棕地作發展用途，在未來幾年落成大量住宅紓解民困、而非研究最快料15年後始有住宅供應落成的明日大嶼。
2021年10月時任特首林鄭月娥發表《施政報告》，提出發展北部都會區，完成後可容納約250萬人居住，並且提供65萬個職位。李家超2022年7月出任特首後，除了積極推進北部都會區計劃外，去年1月發展局亦宣布完成制定佛堂澳所在將軍澳第137區初步發展大綱圖，可提供約5萬個房屋單位，供約13.5萬人居住，作為短中期其中一個主要房屋供應來源，首批約3.4萬人最快可於2030年遷入，政策方向與卓百德上述建議相若。
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