3年半前籲發展佛堂澳 政府去年訂藍圖

2021年10月時任特首林鄭月娥發表《施政報告》，提出發展北部都會區，完成後可容納約250萬人居住，並且提供65萬個職位。李家超2022年7月出任特首後，除了積極推進北部都會區計劃外，去年1月發展局亦宣布完成制定佛堂澳所在將軍澳第137區初步發展大綱圖，可提供約5萬個房屋單位，供約13.5萬人居住，作為短中期其中一個主要房屋供應來源，首批約3.4萬人最快可於2030年遷入，政策方向與卓百德上述建議相若。

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