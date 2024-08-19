Jollibean HK擬年內再開5店 看好港健康輕食前景

在港做餐飲業多年的陳耀庭（Dick），剛聯同其他合作伙伴成立Jollibean HK，擁有Jollibean的香港獨家代理權。陳耀庭稱看好香港健康輕食的未來，指目前香港此類市場較為空白，值得投資。他指Jollibean HK初始投資已達8位數，公司從台灣買入鮮磨豆漿機，並於屯門設有約幾百呎面積的工場，每小時可以生產約800公升豆漿，最大產能可供50間舖的豆漿。公司亦聘請了兩名全職員工專職研發，以將這個擁有30年歷史的新加坡品牌香港本土化及年輕化，結合Jollibean現有產品，推出更多港式新產品，以作為與其他香港豆製品老店的競爭優勢。

上周一（12日）Jollibean HK的第一間分店已經在調景嶺都會駅商場開業，目前僅設外賣。陳耀庭稱該店開業首日約有400至500名客人光顧，人均消費在40元左右；分店需兩組員工輪班，每組5名。陳耀庭表示，公司下一步會在九龍灣的德福廣場、觀塘的裕民坊開新店，預計當門店規模達8間後，公司可在一至兩年內做到營運收支平衡。

伙Mobile.Cards推App 助提前落單

另外，為了方便客戶提前訂餐節省時間，Jollibean HK與Mobile.Cards合作推出了會員App，客戶可以在App上提前點單，亦會有獨家優惠券。Mobile.Cards創辦人李敬峰（Keith）表示，會員App可以幫助品牌建立客戶忠誠度、做大數據分析、即時推送合適優惠，每月維護費用僅需幾百元。Mobile.Cards已成立7年，早已收支平衡，總公司在香港，並在台灣、新加坡設分公司，服務過超過1200個商戶。