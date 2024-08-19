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第四範式：高研發投入助增收入 望逐季減虧

【明報專訊】AI股第四範式（6682）中期收入按年升27.1%至18.66億元（人民幣，下同），股東應佔虧損及經調整虧損分別收窄66.8%及4%至1.52億及1.69億元。

集團代理首席財務官兼董事會秘書郭清媛表示，第四範式首先需保證高研發投入基礎，帶來高質量產品提升客戶黏性，加上高效率運營，收入規模提升可以逐季減虧，下半年費用開支與上半年水平相若。

上半年總用戶185個 拓展節奏佳

集團今年上半年總用戶數為185個，當中標竿用戶達至86個，標竿用戶群體平均收入貢獻為1148萬元，按年升26.9%。郭清媛指出，兩成標竿用戶為新增用戶，其他則是集團的老客戶。今年客戶拓展重心方向為智能製造、醫療及教育等行業，當中智能製造已貢獻10個以上的標竿客戶，整體而言客戶拓展節奏及結構均表現良好，下半年仍可持續。

第四範式首席執行官兼主席戴文淵表示，近年大多數AI公司有見及OpenAI熱潮，轉為發展基礎大模型，但競爭水平不足，形成同質化競爭「百模大戰」，真正解決客戶核心問題的公司反而減少，因此集團面對的競爭壓力一直減弱。

他又稱，現時經濟復蘇比較緩和，但未見客戶放慢預算，當然亦沒有出現急升的情况。不過科技投入實際上是幫助企業降低成本及提升效率，經濟疲軟時發展科技反而是好事。

郭清媛提到，集團今年上半年以「先知Inside」模式，與「範生態」合作伙伴創建超過30款人工智能產品，例如數字人等，AI產品化可帶來很大的想像空間，未來更可形成一個體系，更高效服務合作方。