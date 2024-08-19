moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

初創研無人機檢測維護大廈外牆 減高空工作風險 免搭棚租吊船慳成本

【明報專訊】建造業工人高空工作發生意外，時有所聞，尤其涉及外牆或棚架作業者。有本地初創正研發可以「一機多用」、檢測和維護外牆多種工作的無人機系統，希望盡量減少讓工人冒險。另外由於毋須搭棚或租用吊船，也有助節省維修開支。

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

凌濤機械人有限公司（Skybotics Technology Limited）創辦人李俊鋒2023年開始萌生成立公司念頭，研究利用無人機作為平台，配合不同功能模組，進行多種應用場景的檢測和維護，包括建築物的室外和室內，尤其是大廈外牆。

他解釋，選擇無人機作底盤，因為它可靈活飛行，體積不大，在室外和室內使用都無問題，運作時又毋須連接電線，使用彈性和方便程度勝過其他底盤。舉例說，香港樓宇天台比較擁擠，若自動檢測外牆的設備要由天台放下和接連電線，有些大廈未必配合到。

李俊鋒特別關注外牆工作，是因為不時從新聞看到有工人外牆高空工作發生墮樓意外。他認為，無人機技術愈來愈成熟，人類的部分高空工作應該可免則免，沒必要讓工人冒險。再者，不用搭棚或租用吊船，還可節省可觀的開支，正好是一舉兩得。不過，他亦承認，部分建築物檢測工作比較專業，不能單靠無人機上的普通鏡頭或紅外線鏡頭，就可以完全做得到，所以還需要採用一些接觸式檢測模組。

一機多用 暫可檢測「空鼓」滲水

例如，有些舊樓外牆會因為各種原因（包括鋼筋生鏽膨脹，將混凝土撐破等），在內部形成「空鼓」（空位）。這就不能單靠人類的眼睛或無人機鏡頭。傳統檢測方法，是工人拿着一支「空鼓錘」，在大廈外牆不同位置敲打，憑聲音判斷哪些位置正常，哪些位置有「空鼓」。但可以想像，這種勞力密集工作，工人要長時間暴露於高空中，有一定危險。

該公司的方案是在一部四軸無人機上加裝一個向前推進的螺旋槳，令無人機可緊貼外牆，同時裝上一個可將金屬棒伸縮進行敲打的模組。只要預先輸入數據，無人機就可在一個大範圍，甚至整幅外牆上自動逐點檢測。適合一些需要全面檢測外牆的舊樓。另外，該公司又研發了另一個接觸式模組，可以檢測大廈外牆的濕度，以及有沒有滲水等。兩個模組都已完成研發工作。

研究增設打磨噴油功能

該公司還計劃一至兩年內，至少再研發多兩種模組。其中一種模組是用來在大廈外牆補噴漆油或防水膠。另一種模組用來做少許打磨工作，磨平一些鬆脫的漆油和批盪等（之後才補噴漆油）。

換句話說，李俊鋒希望該公司的無人機平台未來至少可以做到「一機四用」，除了檢測之外，還可以做簡單維護。其實，吸塵機械人的技術近年發展得不錯，甚至可以一部吸塵機械人有齊吸、掃、拖多個功能。理論上，若在無人機裝上這種模組，清潔大廈外牆也可由它代勞。

不過，李俊鋒表示，以他了解，香港的高級商廈要求很高，要求玻璃幕牆清洗之後表面要完全平滑，看不到任何水漬或水滴。因此，該公司暫時不打算為其無人機平台加上清潔功能的模組。

盼年底開展收費服務

他又透露，為了符合作為通用平台的要求，該公司的無人機也是由零開始自行設計和組裝的，而不是從市場上採購現成的無人機回來改裝。該公司最初設計了一部6軸無人機，但尺寸太大也較重，不適合用來檢測建築物，只是純粹作為概念驗證機。

後來，再設計了一部4軸無人機，重量減至約6公斤，長度和闊度縮小至大約1米。其尺寸仍嫌偏大，但已可作為原型機使用，裝上兩種模組，真的為個別建築物做過一些檢測工作，只是當時未有收費。

現時研發中的新一代無人機也維持4軸設計，但比較緊湊，長度和闊度縮小至大約0.6米，重量減至4.5公斤。為了回應上一部無人機早前在大廈外牆測試時，有些途人覺得噪音較大的問題，新一代無人機的噪音估計至少可降一半。

李俊鋒希望，新一代無人機可以在10月底之前完成研發和設計定型，今年底正式開始商用，提供收費的檢測服務。至於該公司的目標客戶，主要是物管公司、地產商和政府部門。

[新經濟新天地]