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袁國守：減息在即 吼高息電訊內銀股

【明報專訊】港股上周五急彈逾300點，惟未擺脫下跌格局，加上幾近肯定美國將於9月減息，防守力強的高息股續成資金心頭好。雖然好些高息股如公用股年內累升不少，股息率已降至4厘許，但市場上仍不乏息率逾7厘的個股，其一是本地電訊股，另內銀股息率亦有7至8厘，有望獲基金增持，買入後「財息兼收」機會高。

有說港股近日抗跌力強，未有如外圍股市大幅插水，若單單以8月5日環球股災那天計，答案是肯定的。然而，「沒比較沒傷害」，港股連跌了4年，年初至今亦只有不足3%的進帳，稍勝一兩天，竟拿來跟全球多個不斷創歷史新高的股市比較？或許只有聽者感尷尬。

香港電訊股息率近8厘

技術上，港股需先守穩萬七關，後挑戰17,500點，即上破由5月高位19,700點所延伸的下降通道，否則難言重拾升勢。因此，近日高息股續成資金避風港實在不無道理。目前，港元及美元定存年息仍可逾4厘，且股票風險較定存高得多，故股息率至少6、7厘以上，才配得上是「高息」股。公用股例如中電（0002）、港燈（2638）及長江基建（1038）等，抗跌力當然強，如中電過去一年升近15%，長建更累漲43%，目前股息率仍有約4.4厘至4.5厘，是相當稱職的高息股。

不過，若至今無貨在手，又想搵逾6、7厘的高息股，可能要轉吼股價表現相對落後的本地電訊股。當中，香港電訊（6823）今年6月初開始重拾升勢，現價預測市盈率約14.6倍，股息率近8厘，當減息周期開始，估值有望進一步修復。業務方面，香港電訊提供固網、流動通訊及寬頻服務，並致力由電訊服務供應商轉型為科技解決方案提供者，客戶包括個人、商用企業及政府部門，料收益可保持平穩增長。集團今年上半年盈利升2%至19.9億元，期內收入升2%至166.7億元，成本效益提升帶動EBITDA增長3%至61.7億元。

工建中農行過去一年跑贏大市

至於內銀股，四大行（工建中農）過去一年大幅跑贏大市，升幅全超過30%，至今股息率仍達7厘以上，當中建行（0939）息率更近8厘，是不錯的高息股選擇。綜合多家證券商的睇法，隨政策放鬆，內地樓市有望接近谷底，銀行淨息差及利潤增長亦穩定，加上基金之前持有內銀股的倉位偏低，往後有機會增持，故內銀股值博率相當高。

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[袁國守 投資心戰室]