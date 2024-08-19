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美股開戶 佣金平台費優惠比併

【明報專訊】美股上周收復8月初跌市的失地，標指重回5500點水平。市場人士普遍認為，美企盈利前景仍穩健，早前跌市可能是投資者對就業數據過度反應所致，後市或持續波動，有望為長線投資者帶來入市時機。美股初哥如看好美股長遠前景，或可先開立證券戶口，再伺機入市。

明報記者 劉敬華

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper指出，近期環球市場的拋售潮為過度反應所致，市場或已回穩，基於美國最近公布的首次申領失業救濟金人數低於預期，加上企業盈利前景樂觀，預期標指2024年盈利按年增幅有望達10.8%，並料2025年的盈利增長可保持強勁，按年增幅可達15.2%，但亦提醒市場的緊張情緒並未消散，或會引發市場對經濟數據和有關發展的過度反應，意味市場仍有可能波動，認為長線投資者如能將投資視為一場馬拉松，而非衝刺短跑，將可從中獲益。

以1股為交易單位 分冬令夏令時間

美股新手若有意參與這場馬拉松，需先了解美股買賣模式與港股的分別。本港證券交易市場只有港交所，美國則有紐約證券交易所（NYSE）及納斯達克交易所（NASDAQ）等，美股的證券代號與港股亦有不同，並非如港股以數字代表，而是以英文簡稱作為上市代號，例如亞馬遜的代號為AMZN。港股以1手為交易單位，美股則以1股為交易單位，美股交易時段分冬令及夏令，夏令一般由每年的3月第二個星期日開始，至11月的第一個星期日結束，其餘時間為冬令時段，夏令交易時間為本港時間下午9時30分至上午4時正，冬令交易時間則為本港時間下午10時30分至上午5時正。

現時本港不少銀行及證券行均提供美股買賣服務，其中網上買賣美股服務大多可供預先設置限價盤，讓本港投資者未必需要熬夜投資美股。不少投資者傾向選擇券商的服務，因證券行收費大多較銀行為低。至於開戶手續與開設港股戶口相似，同樣需提供身分證及住址證明，不同的是，開設美股帳戶需填妥證明申請開戶者非美國公民的W-8BEN表格，以豁免美國境內資本增值稅。投資者如已開設港股帳戶，若該券商也有提供美股買賣，一般只需補回W-8BEN表格，便可於同一券商網站買賣港股及美股。要留意的是，部分券商設最低開戶金額，如嘉信理財的最低開戶金額為2.5萬美元。部分證券行如老虎證券的最低開戶金額僅作入金見證之用，即開戶時需一次過入金1萬港元或等值外幣來進行入金見證，認證通過後帳戶便可出金，其後並無帳戶最低金額要求，故開戶前應了解相關條款。

部分券商零佣金 或設平台費

最重要的還是交易佣金，由於美股最少可買1股，大部分券商也可按交易股數計算佣金，是次比較券商中，以此方式計算的佣金收費介乎每股0.0045美元至0.01美元，以微牛的每股收取0.0045美元，最低收取0.89美元，而該行目前提供免佣優惠，直至另行通知。部分券商如耀才，則可同時提供按每股計，或以成交金額百分比計算佣金的選擇。最吸引投資者的始終是零佣金，如第一證券及嘉信理財的網上買賣美股佣金均為0美元。

不過，即使佣金收費再低，要留意是否另設平台費，如微牛便要收取每股0.0045美元，最低0.89美元的平台使用費。至於部分零佣金，也不設平台費的券商，可能是券商把訂單轉發予第三方執行，從而變相獲得佣金，即以訂單流回佣（Payment for Order Flow，簡稱PFOF）方式營運，由於接單的第三方往往是莊家，莊家或會向散戶開出較市價高的成交價，再透過公開市場賺取差價，意味投資者有可能因而錯失最佳的買入及賣出價。

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