陳正犖：紐元或反覆偏淡 支持位0.5870

新西蘭央行減息25個基點之後，紐元兌美元前景趨向審慎。減息出乎意料，尤其是央行此前暗示按兵不動，最終出手反映央行對經濟前景憂慮日益加劇。

新西蘭的出口導向型經濟亦受到其最大貿易伙伴中國需求疲軟的影響，中國經濟持續面臨挑戰，減少對新西蘭主要出口產品（如乳製品、肉類和森林相關產品）的需求。

與此同時，中東或歐洲的地緣緊張局勢進一步升級，可能支持美元反彈，並對紐元構成阻力，因紐元被視為風險貨幣。

未來兩周紐元兌美元或反覆偏淡，留意近期支持位0.5870。

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[陳正犖 匯市前瞻]