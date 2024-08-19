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溫傑：裕元純利倍升兼增派息 可逢回調吸

【明報專訊】裕元集團（0551）為全球最大的運動/戶外鞋、休閒鞋及運動涼鞋製造商，擁有多元化品牌客戶組合及生產基地。其與Nike、Adidas、Asics、New Balance、Salomon及Timberland等國際品牌擁有長期合作關係，集團透過附屬上市公司寶勝國際（3813）經營其零售網絡業務。

集團共有兩個業務分部，包括製造業務及零售業務（即寶勝），以今年上半年計，前者佔總收入66%，後者佔34%。其早前已於7月31日發出盈喜公告，指上半年公司擁有人應佔溢利將較去年同期的8360萬美元增加115%至120%。當中，主要受惠四大因素：受惠於全球鞋履行業逐漸回暖，集團製造業務的鞋履產能需求暢旺；低基期效應；今年上半年並無產能調整的相關費用，相比去年同期則有一次過費用約2050萬美元；出售聯營公司的部分權益產生一次過收益約2400萬美元。

最終雖然上半年收入倒退3.4%至約40.2億美元，幸好集團成功推行降本增效及嚴謹費用撙節計劃，加上上述因素，令溢利得以按年升120.6%至1.8億美元，符合盈喜。此外，其中期息按年比較倍增至40港仙。

仔細分析，可將集團兩項業務分開討論。以製造分部為例，據管理層表示，去年行業受累全球景氣波動及消費者信心不足，導致主要鞋履生產國家的鞋履出口金額按年跌逾10%，經過庫存去化周期的結束，今年全球鞋履行業逐漸回暖，訂單能見度改善。從業績可見，此分部收入按年增長約2.4%。

至於零售分部，受內地實體店的客流量疲弱影響，集團旗下附屬公司寶勝的銷售動能放緩；加上去年第一季度市場重開後的「報復式消費」現象所產生的高基數效應，進一步放大了此不利趨勢，令上半年收入有所下跌。當然，面對店舖客流量愈趨疲弱，寶勝已致力推動多項策略，減少對集團影響。

展望未來，隨着訂單能見度改善，訂單進一步常態化，集團對鞋履產業的穩健復蘇抱有信心。根據市調機構Statista預估，2024年至2028年全球鞋履市場消費可見3.4%之複合成長率。集團已公布7月營運數據，縱使寶勝的收入按年跌10.6%，但基於製造業務的收入增加22%，令綜合經營收益（即相當於總銷售額減銷售折扣及銷售退貨）按年升10.2%。另外，管理層在第二季業績電話會議中提到，將今年全年出貨量的年增長預期，從中高個位數增長上調至低雙位數增長。各位戰友可把握每次股價回調時吸納，作中線部署。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]