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袁國守：Jackson Hole周五召開受關注

【明報專訊】踏入8月以來，好些投資者的心情，或許「來回地獄又折返人間」，因月初市場還在憂心美國經濟衰退及日圓拆倉潮，爆發全球股災，但到上周美數據則顯示經濟有望「軟着陸」，環球股市瞬即反撲，其中「主角」日股經歷8月5日黑色星期一後，兩周反彈21%，單是上周五日經指數升3.64%，重上38,000點。

港股方面，上周大部分時間悶局一場，成交曾降至不足700億元，但至周五跟隨外圍做好，恒指飈321點，重上17,400點，升穿250天線，成交亦回升至千億元。

樂觀去看，美國未至陷入衰退，日圓拆倉潮亦暫告一段落，熱錢或流入落後的港股，若內地有利好政策配合，有望重演今年4至5月的反擊戰。然而，市場仍關注內地經濟狀况，先看恒指能否升穿50線約17,600點，待破位後才追也未遲。

展望本周，Jackson Hole全球央行年會於周五（23日）舉行，聯儲局主席鮑威爾將發表演說，料為減息路徑提供端倪。

另外，本港踏入業績高峰期，本周三（21日）輪到港交所（0388）公布中期業績，預期新任行政總裁陳翊庭將談及港交所的最新發展策略，密切留意。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]