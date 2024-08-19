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摩根大通亞洲：憧憬周三業績 港交所購23325

【明報專訊】港交所（0388）將於周三（8月21日）公布業績，據彭博智庫分析，預料港交所第二季盈利升幅將小於5%。港股次季日均成交反彈約18%，主要滬深港通南向交易增長帶動；不過新股活動未見起色，料新股上市集資額次季錄逾兩成跌幅。港股近期成交低迷或為影響港交所走勢的因素，港股上周三成交一度跌穿700億元，是2月以來最少。

如投資者希望業績前進場部署，看好可留意港交購（23325），行使價250.2元，實際槓桿12.5倍，2024年11月21日到期。如認為後市有下跌空間可參考港交沽（21901），行使價221.8元，實際槓桿8.9倍，2024年12月19日到期。

較進取投資者可參考港交牛（63780），收回價218元，實際槓桿17.4倍，2026年4月10日到期。如看淡正股後市可參考港交熊（65346），收回價245元，實際槓桿12.3倍，2026年12月11日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]