布少明：樓市續冷 靜候減息佳音

【明報專訊】近日市場正憧憬下月美聯儲將會減息，而且適逢遇上奧運，因此無論一手和二手樓市，亦傾向「以不變應萬變」，樓市交投不似預期。綜合傳媒報道及一手成交資料顯示，8月上半月新盤僅錄得約200多宗一手成交，遠較7月份同期約400多宗急跌近半。按目前市况而言，新盤市場似乎在「歎慢板」，8月至今暫只有1個新盤開價應市，其餘屬一手貨尾盤。
二手方面，在9月可望減息的前夕，有意入市的二手買家自然是相當審慎，加上近期環球股市不穩，整體投資氣氛薄弱，買家入市意欲不高，難免窒礙交投表現。反映業主持貨信心的美聯信心指數最新報52.3點，連續兩周橫行發展；至於樓價方面，美聯樓價指數最新報131.41點，按周跌近0.3%，連跌8周；本年迄今樓價跌近4.5%，續見近8年低位。
若站在有意放售物業的二手業主角度而言，近期可謂處於「捱打」狀態，一手盤以低價推售爭客，而且現時樓市面臨「冷鋒」，買家入市心態難免虛怯，故近期急於出貨的二手業主，只可透過進一步擴闊議價空間，以增加放盤競爭力，形成一手、二手盤鬥減價，拖累樓價下跌的惡性循環。
樓價跌勢未止，但可幸的是，近日樓市睇樓活動轉趨活躍。據美聯物業分行統計，周末（8月17日至18日）15個指標屋苑預約睇樓量錄約462組，較上周末升約1.5%，已連升第五個周末。在睇樓量增加下，預期樓市交投可望穩步向上。
總而言之，樓市目前處「儲力」階段，正積累新一輪上升動力，隨各地專才繼續湧港，只要正式步入減息周期，配合近日港人口持續回升、經濟持續復蘇等，屆時勢將引發累積的購買力爆發，令樓市重回健康升軌。
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