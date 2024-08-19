moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

布少明：樓市續冷 靜候減息佳音

標籤：布少明

【明報專訊】近日市場正憧憬下月美聯儲將會減息，而且適逢遇上奧運，因此無論一手和二手樓市，亦傾向「以不變應萬變」，樓市交投不似預期。綜合傳媒報道及一手成交資料顯示，8月上半月新盤僅錄得約200多宗一手成交，遠較7月份同期約400多宗急跌近半。按目前市况而言，新盤市場似乎在「歎慢板」，8月至今暫只有1個新盤開價應市，其餘屬一手貨尾盤。

二手方面，在9月可望減息的前夕，有意入市的二手買家自然是相當審慎，加上近期環球股市不穩，整體投資氣氛薄弱，買家入市意欲不高，難免窒礙交投表現。反映業主持貨信心的美聯信心指數最新報52.3點，連續兩周橫行發展；至於樓價方面，美聯樓價指數最新報131.41點，按周跌近0.3%，連跌8周；本年迄今樓價跌近4.5%，續見近8年低位。

若站在有意放售物業的二手業主角度而言，近期可謂處於「捱打」狀態，一手盤以低價推售爭客，而且現時樓市面臨「冷鋒」，買家入市心態難免虛怯，故近期急於出貨的二手業主，只可透過進一步擴闊議價空間，以增加放盤競爭力，形成一手、二手盤鬥減價，拖累樓價下跌的惡性循環。

樓價跌勢未止，但可幸的是，近日樓市睇樓活動轉趨活躍。據美聯物業分行統計，周末（8月17日至18日）15個指標屋苑預約睇樓量錄約462組，較上周末升約1.5%，已連升第五個周末。在睇樓量增加下，預期樓市交投可望穩步向上。

總而言之，樓市目前處「儲力」階段，正積累新一輪上升動力，隨各地專才繼續湧港，只要正式步入減息周期，配合近日港人口持續回升、經濟持續復蘇等，屆時勢將引發累積的購買力爆發，令樓市重回健康升軌。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]