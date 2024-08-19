布少明：樓市續冷 靜候減息佳音

二手方面，在9月可望減息的前夕，有意入市的二手買家自然是相當審慎，加上近期環球股市不穩，整體投資氣氛薄弱，買家入市意欲不高，難免窒礙交投表現。反映業主持貨信心的美聯信心指數最新報52.3點，連續兩周橫行發展；至於樓價方面，美聯樓價指數最新報131.41點，按周跌近0.3%，連跌8周；本年迄今樓價跌近4.5%，續見近8年低位。

若站在有意放售物業的二手業主角度而言，近期可謂處於「捱打」狀態，一手盤以低價推售爭客，而且現時樓市面臨「冷鋒」，買家入市心態難免虛怯，故近期急於出貨的二手業主，只可透過進一步擴闊議價空間，以增加放盤競爭力，形成一手、二手盤鬥減價，拖累樓價下跌的惡性循環。

樓價跌勢未止，但可幸的是，近日樓市睇樓活動轉趨活躍。據美聯物業分行統計，周末（8月17日至18日）15個指標屋苑預約睇樓量錄約462組，較上周末升約1.5%，已連升第五個周末。在睇樓量增加下，預期樓市交投可望穩步向上。

總而言之，樓市目前處「儲力」階段，正積累新一輪上升動力，隨各地專才繼續湧港，只要正式步入減息周期，配合近日港人口持續回升、經濟持續復蘇等，屆時勢將引發累積的購買力爆發，令樓市重回健康升軌。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]