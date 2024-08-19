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入門版高端醫保 合年輕人退休者

【明報專訊】「年紀大、機器壞」，隨年紀漸長，身體出現毛病的機會愈高，除了日常要注意飲食和多做運動，還應購買醫療保險為自己提供經濟保障。近日有醫療保險公司推出針對千禧世代、Z世代及退休人士的全新醫保計劃，年度最高賠償額500萬或1000萬元；若是中年人，每月保費可低於千元，適合對醫療保障有一定要求的投保者。

明報記者 袁國守

根據香港政府統計處數據，香港少於一半人口享有醫療福利或已購買醫療保險，其中三分之一僅受個人購買的醫療保險保障。針對這方面的不足，並為配合大眾在不同人生階段的健康需要，醫療保險公司保柏香港擴充旗下「保柏非凡自願醫保計劃」系列，增多兩個計劃供選擇，分別為「保柏非凡自願醫保計劃（精選）」（簡稱「精選」計劃）和「保柏非凡自願醫保計劃（倍精選）」（簡稱「倍精選」計劃），兩者同屬大房級別保障。

保柏增「精選」及「倍精選」計劃

該計劃系列的目標客戶，為需要高端保障的投保人，冀在患上較複雜的病症時，不用擔心相關醫療開支，並希望可附加不同的自選保障，例如門診、牙科及視力、危疾附加保障等。換言之，若擔心公立醫院輪候時間太長，一旦不幸患病入院以選擇私立醫院為先，如保柏這類醫保計劃會是合適的選擇。

「保柏非凡自願醫保計劃」系列原先已有4個計劃可供選擇，計及全新推出的「精選」和「倍精選」，現提供6個保障級別：保障地域範圍涵蓋亞洲、澳洲及新西蘭的「精選」（每年500萬元保障限額）、「智選」（每年2500萬元保障限額）和「尊尚」（每年3500萬元的保障限額）計劃；及涵蓋全球（不包括美國）的「倍精選」（每年1000萬元保障限額）、「倍智選」（每年3000萬元保障限額）和「倍尊尚」每年4000萬元保障限額）計劃。

顯而易見，新推的「精選」和「倍精選」計劃，保障額相對原有計劃低，但保費亦較相宜，可說是高端醫保的入門版，因此標榜專為年輕僱員及退休人士而設，提供經濟、全面和靈活的醫療保險。

根據產品冊子資料，假設受保人為40歲（不論男女），投保「精選」計劃，自付費為零，每年保費為10,225元，每月保費920元；若揀「倍精選」計劃，同一條件下，每年保費為11,758元，每月保費1058元（見表）。若受保人還年輕，又願意支付自付費，每月保費可低至百多元；以投保「精選」計劃、自付費為8萬元為例，假設受保人為20歲，每月保費為148元。

至於該醫保計劃的主要保障，在應對癌症治療方面，保柏會為確診癌症患者在治療期間提供護士團隊支援，包括制定個人化的治療方案、特快預約服務、綜合健康支援及康復後的護理等；一旦不幸確診癌症，投保人所選保障計劃的自付費（如有）將獲豁免（僅限「倍精選」保障級別）。

此外，「精選」及「倍精選」計劃設有漸進式保障，受保人在經歷人生大事時，包括結婚、生育、置業、升職或移民，可享單次毋須重新核保的計劃升級權利：1. 「精選」計劃（大房級別–保障地域範圍為亞洲、澳洲及新西蘭）升級至「倍精選」計劃（大房級別–保障地域範圍為全球但不包括美國）；或2. 「倍精選」計劃 （大房級別–保障地域範圍為全球但不包括美國）升級至「智選」計劃（半私家房級別–保障地域範圍為亞洲、澳洲及新西蘭）。

可尊享價享普通科專科中醫服務

除住院保障外，即使受保人沒有投保門診保障，亦可透過保柏通行證以尊享價享用普通科、專科、中醫、物理治療、疫苗注射及健康檢查服務。另外，受保人可憑保柏非凡醫療卡，於指定的本港私家醫院及保柏非凡特選服務供應商（包括診斷中心、專科醫生診所等）接受治療或求診，並享有免找數服務。如在海外接受治療，受保人則須預先致電保柏進行相關安排，以在所選保障地域範圍的醫院享用相關服務。最後一提，由即日起至2024年9月30日，成功投保「保柏非凡自願醫保計劃」，可於首3年內享有相等於首年保費80%的限時優惠。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]