moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

極兔成新貴料吸資2.5億 ASMPT或獲19億流入

標籤：經濟

【明報專訊】恒指公司上周五公布季檢，國指將納入極兔速遞（1519）及新東方（9901），科指就納入ASMPT（0522），9月9日生效。中金發表報告，預期極兔速遞及新東方將分別帶來3163萬美元（2.47億港元）及2530萬美元（1.97億港元）流入，相等於2.2個及0.8個交易日成交。至於ASMPT，中金預計將帶來約2.38億美元（18.6億港元）的資金流入，相等於9.3個交易日成交。

極兔新東方做好 ASMPT逆市跌

被剔除國指成分股的京東物流（2618）及商湯（0020），中金預期，將分別帶來約1460萬美元及1703萬美元的被動資金流出，相等於1.9個及0.2個交易日成交。被剔出科指成分股的平安好醫生（1833），就預期帶來約6326萬美元被動資金流出，約相等於10個交易日成交。

兩隻國指新貴極兔速遞及新東方昨股價做好，分別升6%及1%；科指新貴ASMPT就逆市下跌0.4%。被剔出國指的商湯及京東物流就分別上升1.8%及5%。被剔出科指成分股的平安好醫生就跌2%。

中金又指出，恒指成分股雖然未有調整，但部分成分股權重有變動，被動資金流入所需交易日最多是新世界發展（0017）及海底撈（6862），相等於0.4及0.3個交易日成交。

對於市場關注阿里巴巴 （9988） 會否被納入港股通，中金指出，考慮到阿里巴巴早已滿足納入港股通的要求，若公司於今年8月底成功完成雙重主要上市轉換，有望趕上9月5日的港股通考察日，並於9月9日調整日附近納入。