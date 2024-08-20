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長建英掛牌 較港高水2.8%

標籤：經濟

【明報專訊】長江基建（1038）昨日緊接在港收市後，在倫敦證券交易所首日掛牌，成為英國發起股本證券（國際商業公司篇第二上市）（或稱ESICC）機制下首間上市公司，股份代號為「CKI」。根據機制，容許港股英股互換，但是需時3至5個交易日，同時其股份不會加入英國富時指數任何系列成分股。是次長建在英國上市，會將所有股份即逾25.19億股申請供上市之用，不過並無發行新股集資的安排。截至香港時間昨晚9時30分，長建股份於英國錄得26,271股成交，成交額達149.5萬英鎊，折合約1508.65萬港元。

成交逾2.6萬股 涉資超過1500萬

長建是次在英國上市，需要依例刋發載有風險披露的上市招股文件。該集團今次透過匯豐作為到英國上市的代理，並披露是次獲納入當地上市計劃，涉資共650萬英鎊，折約6558.18萬港元。在股權披露方面，但凡於長建持股5%至30%的範圍內，每逢持股跨越5%門檻、以及當持股跨越50%、75%兩個門檻合共8個門檻時，都需要在4個交易日內作出披露。無論該股持有人想將手上股份安排到香港或英國買賣，均需要按要求分別在香港股東名冊分冊或股東名冊總冊登記，要自某一股東名冊移除登記，均需時3至5個交易日才能夠完成。

兩地股份互換 需時3至5個交易日

長建在英國上市的招股書中的風險披露上亦交代，手上的業務組合在2023年度有23.4%盈利來自非受監管業務，因此有需要面對市場競爭。同時集團亦透露，英國的水務服務監管局，甚至氣體及電力市場辦公室均正在醞釀新政，主要內容關於2025年至2030年，以及2026年至2031年受監管期，當發現債務超過某個水平，便限制有關機構向股東派息。長建指出，該等新措施若然落實，或會影響從成員公司收取到的股息水平。

截至香港時間昨晚9時30分，長建股份於英國錄得26,271股成交，市場當時造價約576便士，相當於58.13港元，較港股收市價56.55港元高水2.79%。該股在倫敦的差價較闊，平均介乎5便士至10便士不等。而長建昨日在港成交額則達1.82億港元。