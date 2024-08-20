接手優品360年半 招商局海通帳蝕13%

股價早段瀉13% 數分鐘後企穩

即使優品360股價昨跌幅收窄，以昨日收市價計，去年入主的新大股東招商局海通帳面仍帳面虧損約13%。於去年3月底，優品360宣布獲國企招商局海通提出以每股作價1.76元、斥資約8.62億元，向公司執行董事林子峰，以及當時仍任執董的許毅芬（許志群胞妹），收購公司4.9億股股份或49%股權。公司於約4個月後宣布，完成對招商局股權轉移，其後更將6名招商局代表安排進入董事局，當中崔倩、陸榮、劉雲峰、黃盛超及王康林被委任成為公司執董，而另一代表陳遠秀則出任獨立非執董。

優品360於易手之前，於2019年4月底股價曾炒上歷史高位4.61元，較公司2019年1月上市時的招股價1元高出3.6倍。證監會亦於公司股價創新高後一個月，發新聞稿點名優品於截至5月23日，其股權為高度集中，稱當時19名股東、連同林子峰及許毅芬各自擁有50%權益的控股股東朗逸控股，合共持有約9.58億股股份，佔已發行股份總額的95.77%。招商局海通去年3月宣告接手優品360前大股東股份時，當日股價收報2.49元，較高位累瀉逾四成半。

優品360上周日的通告，未交代許志群被廉署拘捕的詳細原因，只表示「董事會認為事件與本集團無關，上述拘捕並未對本集團產生重大不利影響，本集團業務及運作仍然正常。」本報向廉署查詢是次許被拘捕，同案是否涉及有其他人士被捕，該署回覆指「不評論個別個案」。

許志群曾違商品條例被判監

許志群過去曾因旗下連鎖皮具店「Polo Santa Robert」出售與名牌 Burberry 設計相似的手袋，違反《商品說明條例》， 2012年被裁定28項售賣偽造商標貨品罪成，被判監8個月。據公司於2018年底的招股書指出，許當年的犯罪行為獲法院接納為非蓄意作出， 罪行性質不涉及做出不誠實或欺詐行為。董事會認為相關判罪不影響許「擔任行政總裁的適當性」。在新大股東入局後，許志群更於今年4月12日獲委任為公司的執董。