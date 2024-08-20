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潤啤半年多賺1% 中期息增三成 啤酒收入跌逾1% 冀白酒全年營業額增三成

【明報專訊】內需股華潤啤酒（0291）自2020年收購金沙酒業股權後推進「啤酒+白酒」業務模式，而今年上半年多賺1.2%至47.05億元（人民幣，下同）。收入方面啤酒業務跌逾1%，白酒業務收入卻升逾兩成。執行董事及董事會主席侯孝海表示，白酒上半年營業額增長20.6%算「還可以交卷」，實現各方的基本預期，但管理層仍有更高預期，期望全年目標要白酒營業額達到30%增長。

明報記者 方楚茵

潤啤半年每股盈利1.45元，中期息按年增30%至每股0.373元，派息比率升6個百分點至26%。上半年集團營業額微跌0.5%至237.44億元，當中啤酒業務跌1.4%至225.66億元，白酒業務按年增20.6%至11.78億元。

集團總裁趙春武稱，啤酒業務上半年銷量按年跌3.4%，主要因6月受溫度、氣候影響，銷售壓力較大，但下半年7月、8月已逐漸好轉，料8月較7月更好。下半年方面，雖然經濟走向仍未看清楚，但天氣影響逐漸減退，加上去年下半年基數偏低，相信下半年發展審慎樂觀，會努力爭取較好表現。

白酒「摘要+金沙」品牌組合 拓主流中檔

至於成為新增長動力的白酒業務，收入按年升20.6%、毛利率亦見按年擴闊（見表）。侯孝海指出，今年會推進白酒旗下的「摘要」品牌成為高端醬酒代表，進入更多省份及渠道，成為全國性高端醬酒品牌；同時重塑「金沙」品牌，通過「摘要」+「金沙」的品牌組合，向主流中檔拓展。

侯孝海強調，潤啤的整體業務健康向好，在通過3年多的努力，潤啤對白酒行業的認識、管理運營及各種能力愈來愈深，為未來5年打下基礎，白酒將作為潤啤的第二增長曲線、增長發動機，逐步發力成重要業務主流。

上半年中國經濟及消費疲弱，侯孝海認為，中國經濟的波折、消費新常態新形勢及氣候衝擊下，上半年中國啤酒高端化的發展速度沒有達到相當好的預期，雖然潤啤仍有較好的增長，但比公司預期仍有一定差異。

CFO：積極研究回購

而期內行業龍頭茅台（滬：600519）批發價波動造成影響，副總裁魏強指茅台作為領頭羊，其價格波動對整個白酒行業造成影響較大。但金沙酒業進行了多項把控，包括嚴控庫存、費用、開瓶等，保障價格體系穩定，今年將繼續這些「重中之重」的工作，也正因金沙下了足夠大的功夫，故事件對其影響不大。

至於中期息股息按年增派30%。首席財務官趙偉表示，公司一直維持四成派息比率，但上半年現金流及盈利增加，適當地增加派息比例至26%，近年公司盈利非常好，加上資本開支可控，未來會考慮股息派發比例。回購方面，趙偉指出，上半年因市場表現等令股價受壓，會研究各種方式提高股東回報，亦會積極研究回購。