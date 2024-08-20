冠君產業中期轉蝕11億 可分派收入跌12%

受累投資物業公平值減逾15億

期內朗豪坊商場租金收益持續增長，但增長動力有所減弱，不足以抵消寫字樓物業組合續租租金繼續下跌的影響，上半年租金收益總額按年跌4.5%至11.15億元，物業收益淨額按年跌4.1%至9.54億元。

截至6月底，花園道3號及朗豪坊辦公樓出租率分別為82.3%及87.1%，分別較上年底跌0.5及6.2個百分點；租金收益方面分別為5.71億元及1.66億元，按年分別跌9%及4.5%。冠君產業信託行政總裁侯迅表示，基於寫字樓市場供過於求及經濟環境不明朗，預期租金收益將持續面對下行風險。公司將繼續以彈性靈活方式處理租務條款，並提前與租戶洽談續租，冀保持旗下物業出租率及租金回報率；其中花園道3號已有逾20%明年到期的租約確認續約。

兩辦公樓出租率租金收益跌

截至6月底冠君資產負債比率23.1%，較去年底增0.3個百分點；高息環境令現金融資成本於期內增加15.3%至3.09億元。冠君產業投資及投資者關係總監陸嘉萍稱，相信公司財政狀况穩健安全，已承諾備用信貸額度約40億元，足以應付今年及明年再融資需求。為進一步加強負債管理，會繼續拓展新的銀行合作關係，以擴寬融資渠道。對於市場普遍預期美國9月減息，陸嘉萍認為將減輕公司59.4%浮息負債的利息負擔，但由於今年有利率逾兩厘的利率掉期合約到期，保守預期今年全年利息支出仍高於去年。