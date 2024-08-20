富豪酒店盈警 料中期虧損擴至16億

然而，由於期內利率然處於相對較高水平，導致龐大的融資成本開支，以及集團於四海國際（0120）（富豪同系上市附屬公司）所持之投資出現公平值虧損，以及集團酒店物業折舊費用，致使本集團預期於2024年中期所錄得之虧損較去年同期增加。

投資四海國際公平值虧損等拖累

集團自2015年起已於四海國際持有重大投資，以作為其核心策略資產組合之一部分。這些於四海所持之投資一直列為按公平值計入損益之金融資產持有，由於四海股份之市價低於2023年12月底的價格，集團於四海所持之投資因而產生之公平值虧損約8.74億元將計入上半年業績內。

此外，由於集團於香港之酒店物業均由富豪之附屬公司擁有及營運，該等酒店物業須計提折舊以符合適用之會計準則。集團於2024中期於香港之酒店組合之折舊費用總額將為約2.91億元。

儘管集團投資四海之公平值虧損以及酒店物業之折舊費用對集團現金流並無任何即時影響，惟已對集團財務業績造成不利影響。