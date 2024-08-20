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耀才籲港期貨交易改24小時制

標籤：經濟

【明報專訊】耀才證券（1428）執行董事兼行政總裁許繹彬表示，現時在港上市已有多隻美股相關交易所買賣基金（ETF）、窩輪及牛熊證等產品在港交所掛牌供投資者買賣，惟產品未能與實際美股交易時段銜接，盼港交所（0388）應盡快落實先行將上述產品及香港期貨交易產品改為24小時，與美股交易時段接軌，定必會令本港股票及期貨市場成交倍增，從而令港股市場振作，更可與美國及新加坡等地的交易市場作良性競爭。

冀與美股交易時段接軌

許繹彬昨主持耀才股東周年大會時指出，美股於過去3年全球經濟低迷的情况下屢創新高，吸引全球基金及投資者均將資金大幅湧入美股市場，而港股市場與美股市場相比為「鞭長莫及」。

許繹彬亦提到，港股一直處於疲弱狀態，不論升幅及成交均滯後於全球股票市場，盼今年10月《施政報告》能多關心振興香港實體經濟的措施，他亦引用集團主席葉茂林的建議，倡政府落實減稅措施，透過下調薪俸稅及利得稅，吸引外資及人才回流返港，資本市場自然會激活，稅收反而會出現「因減得加」的現象。

另外，為了解投資者對下半年投資取向，耀才證券獲香港理工大學邀請，聯合舉辦「預測港股走勢調查活動」，向全球投資者作民意調查，了解散戶投資者今年初至今投資收益狀况，任何人只需回答簡單問題，耀才即送現金券作獎勵。而相關調查結果預計將於今年10月中旬，由耀才證券及香港理工大學聯合發布。