耀才籲港期貨交易改24小時制

冀與美股交易時段接軌

許繹彬昨主持耀才股東周年大會時指出，美股於過去3年全球經濟低迷的情况下屢創新高，吸引全球基金及投資者均將資金大幅湧入美股市場，而港股市場與美股市場相比為「鞭長莫及」。

許繹彬亦提到，港股一直處於疲弱狀態，不論升幅及成交均滯後於全球股票市場，盼今年10月《施政報告》能多關心振興香港實體經濟的措施，他亦引用集團主席葉茂林的建議，倡政府落實減稅措施，透過下調薪俸稅及利得稅，吸引外資及人才回流返港，資本市場自然會激活，稅收反而會出現「因減得加」的現象。

另外，為了解投資者對下半年投資取向，耀才證券獲香港理工大學邀請，聯合舉辦「預測港股走勢調查活動」，向全球投資者作民意調查，了解散戶投資者今年初至今投資收益狀况，任何人只需回答簡單問題，耀才即送現金券作獎勵。而相關調查結果預計將於今年10月中旬，由耀才證券及香港理工大學聯合發布。