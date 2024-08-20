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亞洲貨幣7個月新高 泰銖受捧 聯儲減息在即 美匯指數低見102

【明報專訊】隨着市場對美國經濟衰退的憂慮消退，加上美聯儲減息在即，以及亞洲區內形勢改善，亞洲貨幣升至7個月高位。彭博亞洲貨幣指數周一升0.6%，升至92.26，是1月以來最高水平。泰王批准他信女兒、為泰黨黨魁佩通坦擔任首相，令政治緊張形勢緩和，泰銖兌每美元漲至34.4，創1月以來高位。樂觀的經濟增長前景，也推高馬來西亞令吉，兌每美元高見4.3678，是2023年2月以來最高水平。

受美聯儲減息預期推動，美匯指數昨低見102，是1月以來低位。現貨金價在接近每盎司2500美元的高位徘徊。瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，儘管金價上周升穿每盎司2500美元創新高，但未來幾個月仍將進一步上升，預計今年底金價將達到每盎司2600美元。美股三大指數早段向上。標普500指數上周升3.9%，是去年11月以來最強勁的表現。

美衰退概率 高盛由25%降至20%

高盛經濟學家基於美國零售銷售轉強，加上美國首次申領失業救濟人數回落，將美國未來一年經濟衰退的概率，由25%下調至20%。高盛又指出，如果9月初公布的8月非農就業報告仍然不錯，將會把美國經濟衰退的概率，進一步下調至15%。今年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）表示，最近的經濟數據，令其對通脹已經受控「更具信心」，是時候考慮調整利率區間。市場等待美聯儲主席鮑威爾周五在Jackson Hole全球央行年會發表講話，預期屆時將談及美國經濟前景及利率走向。

華僑銀行外匯策略師Christopher Wong稱，現在感覺像是一種恰到好處的情景——美國衰退的憂慮消退，而亞洲地區的增長勢頭溫和，在已開發市場的央行偏向寬鬆立場背景下，除日圓外的亞洲貨幣存在反彈空間。

大馬經濟勝預期 令吉年半新高

以馬來西亞為例，上周五公布的第二季GDP終值，按年增長5.9%較預期高，而該國股市也錄得6月以來最強勁的全球資金流入，令匯價受到提振，兌每美元高見4.3678。韓圜兌美元昨也曾升1.5%，高見1,330水平，是3月以來最高水平。菲律賓披索兌每美元升1%，至56.66披索，創去年11月以來最大升幅。人民幣昨拉升至7.15左右。日圓兌每美元昨亦升逾1%，曾漲至145水平。交易員等待日本央行行長植田和男會否在周五（23日）出席國會會議時，為日本央行的加息路徑透露更多端倪。

受日圓升值影響，日經指數時隔5個交易日大幅下跌，昨收報37,388.62點，跌幅為1.77%。日本景順資產管理預計，未來幾季亞洲經濟體將呈現更光明的前景，投資者將把更多資金配置到亞洲股票，特別是印度、印尼和馬來西亞的股票。

（綜合報道）

[國際金融]