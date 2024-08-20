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星洲推最高3.6萬失業補助 標誌政策逆轉

【明報專訊】新加坡總理黃循財在國慶集會宣布，將按條件向非自願失業工人，提供最長6個月，總值最高6000坡元（約3.6萬港元）的臨時失業補助，標誌一直抗拒提供失業援助的新加坡政府政策逆轉。該政府以往憂慮派發福利會鼓勵公民偷懶不工作。

新加坡人力部表示，新措施名為「未來技能求職者支援計劃」，為原先平均月入低於5000坡元（約3萬港元）的新加坡公民尋找新工作提供經濟支援，以幫助中、低收入階層就業。

過往憂派福利會鼓勵偷懶

黃循財表示，有些國家有失業保障，但效果不一定理想，因為部分人領取慷慨的福利後，可能會覺得繼續失業，比重返職場更具吸引力，不過政府願意採取新策略，因為失業可以是一次重大挫折，可能會嚴重影響工人及其家庭的生活穩定，政府須採取措施，緩和受影響者的壓力。他說，合資格領取補助的失業工人，須接受培訓、職業指導及職位配對服務，因為「這些是工人需要對自己進行的重要投資，以找到更好的工作」。

根據該計劃，表現出積極尋找新工作，並達到每月活動積分目標的合資格申請者，將可獲得臨時補助。新加坡自1965年獨立以來，一直拒絕福利國家的想法。開國總理李光耀在2005年曾表示：「我放棄福利主義，因為它削弱人們透過自力更生、追求卓越以達至成功的願望。」

此外，新加坡政府又宣布將提供職業培訓津貼，並為低收入住戶提供更多公共房屋補助，另在明年4月起，強制僱主為男僱員提供侍產假。

（綜合報道）

[國際金融]