楊智佳：中車估值合理 5元附近可吸

無論是內地A股滬深兩市，以至港股，交投增加亦只限於回復8月初的水平，尚未屬於真正的價量齊升。

像港股一樣交投淡靜的市場，機構投資者由看淡轉為看好的過程之中，難以一兩日便買夠所需的持倉。以昨日港股主板成交944億元、相比主板市值31.1萬億元計算，以成交除以市值的股票換手率約為0.3%，即以相同成交及市值計算，需時330個交易日才能將整個港股換手一次，流轉非常慢。相比內地A股的換手率大約1.18%，港股於低位所需收集股票的時間，將要長得多。一個硬幣的另一面，就是交投薄弱之下，即使大戶有能力買齊想買的量，要出逃的時候，便難以短時間大手沽出，較缺乏安全感。面對這樣的情况，機構投資者即使看好亦會選擇買少一點。

交易費陷兩難 港交所持續跑輸

要令港股交投變得更暢旺，不是沒有辦法，就是大幅降低交易費用。

港交所（0388）面對的困境是，假若維持高昂的交易費用，成交便趨薄弱，拖累到港股市場的競爭能力；假若交易費用大減，亦會拖累港交所的收入表現。因此，港交所股價持續跑輸整體港股，原因是無論上述哪個選項，盈利似乎都不會好。早前有消息傳出，內地監管機構擬將A股高頻交易費調高至少9倍，似乎港股亦會跟隨內地調高交易費用的步伐，交易費用難以大幅下調。

至於究竟投資者有沒有收集港股？或許觀察中央結算系統持股紀錄（CCASS）便略知端倪。以騰訊（0700）、美團（3690）及阿里巴巴（9988）為例，首10名持倉最多的參與者（券商）持股比例，截至上周五為止，分別為91.3%、88.94%及90.65%，相比去年底的90.44%、88.79%及91.06%，未見大手收集，亦未見大手減持，或許築底的過程需時。倘若高市值股的首10名券商持倉逐步增加，便是市况好轉的前奏。觀乎目前大戶沒大幅增減的情况，後市維持上落市格局機會較大。

大戶未大手增減 後市料上落市格局

利用此方法去粗略觀察投資者收集情况，便會發現，近年收集的股份多數是國企股，鐵路設備股中國中車（1766）及時代電氣（3898）屬其中兩隻。

上周五，國鐵採購平台發布第二批動車組高級修招標項目公告，數字超過預期，惠及中車及時代電氣，兩股周一分別上升4%及5%。其中，五級修302組，四級修146.625組，相比今年1月9日第一次採購招標的五級修207組及四級修121.625組，上升46%及20%。

中車料受惠政府訂單增 中線上望6元

中車股價剛剛創下5年高位，以11倍市盈率、0.84倍市帳率計算，估值仍合理，後市或可5元附近吸納。雖然中車的股息率4厘，看上來不及高息股龍頭中移動（0941）的6.5厘吸引，惟中車獲得政府增加訂單而令收入上漲的空間較大，所以中車亦為國企股之中不俗之選，中線首站上望6元。

[楊智佳 還看今朝]