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黃雯怡：騰訊增長具韌性 上望410元

【明報專訊】美國經濟數據參差，市場押注美聯儲9月開始降息，並預料今年降息2至3次。上周美股大幅反彈，尤其大型科技股領漲。騰訊（0700）、京東（9618）及阿里巴巴（9988）業績超預期，帶動中概股大漲。本周市場關注的焦點在於本周四舉行的全球央行年會，美聯儲主席鮑威爾將發表講話，料將為未來利率走勢定調。港股成交仍偏弱，恒指在50天線（17,594點）有阻力，短線有回吐壓力。

隨美聯儲減息周期將至，以及內地政府在經濟疲軟情况下有望加速支持政策落地，中概科技股短線有修復空間。騰訊季績勝市場預期，第二季度收入約1611億元（人民幣，下同），同比增8%。歸母淨利潤476億元，同比增82%；實現Non-IFRS經營利潤584億元，同比增27%；同期Non-IFRS歸母淨利潤錄573億元，同比增速達53%。第二季度整體毛利率同比大幅擴闊，由2023年的47%增至2024年的53%，反映降本增效成果。最受矚目的遊戲收入穩健增長，其中國際市場遊戲收入增長至139億元，同比增長9%，本土市場遊戲收入亦恢復增長，按年升9%至346億元。

雖然部分互聯網服務公司的廣告預算縮減，移動廣告聯盟的收入同比下降；但受微信視頻號、長視頻增長驅動，網絡廣告業務同比增長19%，至299億元。另外，金融科技及企業服務收入同比亦增長4%，雲業務增長穩健，視頻號上架技術服務費貢獻持續提升。

騰訊第二季度業績反映公司優秀的執行和管理能力，在中國宏觀經濟環境逆風下，仍可保持增長的韌性。此外，騰訊本年度預期回購超過1000億元，疊加潛在分紅，有望對股價帶來支持。建議360至370元買入，暫上望410元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]