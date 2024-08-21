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恒指公司：今年來公司回購1648億新高 超去年全年三成 藍籌佔近九成

標籤：經濟

【明報專訊】恒生指數公司統計，年初至今港股回購金額已超越去年總額近三成，創下1648億元歷史新高（見圖）。年初至今，港股主板有205家上市公司回購股份，其中76家上市公司是今年新加入回購行列，回購額逾330億元。有分析指港股公司積極回購，對大市有一定支持作用。

恒指公司數據未有加入在港第二上市的阿里巴巴（9988）巨額回購在內，否則金額更龐大。阿里上周季度業績披露，繼今年首季斥資48億美元回購股份後，次季再在港美市場回購58億美元，截至6月底已回購106億美元，折合約827億港元，為回購最多公司，較騰訊（0700）今年截至8月中回購額近624億元還要多。

數據不含阿里巴巴巨額回購

恒指公司指在充滿挑戰的市况下，近年市場一直關注上市公司股票回購意向。截至8月16日，港股今年來回購金額超越去年總額29.8%，達1648億元。當中恒生綜指成分股佔99%；恒指成分股佔88%（1443億元）；國指成分股佔56%（931億元）。

投資者最關注公司回購買盤，是否有助撐起股價。恒指公司指出，簡單分析港股大市（恒生綜指），若將個別進行股份回購的上市公司現價（截至8月16日）相對今年以來平均回購價差距視作「回報」，進行回購公司的回報表現不一，介乎最差的「負58%」至「正114%」不等。其中泡泡瑪特（9992） 現價相對平均回購價回報率達114%居首，第二是富智康（2038）回報率53%（見表）。騰訊回報約8.2%、匯控（0005）回報率2.6%、小米（1810）回報率16.6%。恒生綜指102家進行回購的公司，平均錄1.9%「正回報」。

泡泡瑪特回購「回報」達114%

恒指公司又稱，不少上市公司積極回購，年初至今回購金額超過其2023年全年回購總額，推動今年來回購金額再創新高。恒生綜指進行回購的公司中，積極回購的公司有70 家（佔回購公司總數69%），佔恒生綜指權重35%。恒指有16家公司回購，其中積極回購公司有11家，佔指數權重約36%。國指有10家公司回購，其中積極回購有8家，佔指數權重34%。科指有8家公司回購，全部為積極回購公司，佔指數權重37%。

信誠證券聯席董事張智威稱，今年1月恒指曾觸及約14,800點低位，但港股於4月及8月的調整，都跌不穿萬六點，反映回購行動對大市有支持作用。

明報記者