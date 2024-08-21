恒指跌58點 成交不足750億一周低

恒指高開92點，已是全日高位，其後走勢反覆向下，午後A股持續走弱，恒指最多跌119點，低見17,449點，尾市跌幅收窄，收報17,511點，跌58點。國指跌0.49%，報6195點；科指跌0.54%，報3498點。

北水淨流入近18億

大市成交金額745億元，較上日減少21%，是8月14日後最少。北水淨流入17.94億元，終止單日流出。北水淨買入最多的個股是盈富基金（2800），淨買達4.8億元；淨賣出最多的個股是中海油（0883），淨沽1.75億元。

藍籌消費飲品股領跌，恒安（1044）及潤啤（0291）業績欠驚喜，個別大行削目標價，股價分別急挫近6.5%及5.6%，為表現最差兩隻藍籌。百威亞太（1876）亦挫3.6%、康師傅（0322）跌2%，農夫山泉（9633）再創52周新低，收跌0.35%。重磅科網股普遍偏軟，阿里巴巴（9988）跌1.3%，騰訊（0700）及美團（3690）跌不足1%。

信誠證券聯席董事張智威表示，自從環球股市經歷早前的「黑色星期一」後，無論基金或散戶，入市都很有戒心，港股方面，資金入市態度亦很審慎，好友、淡友都不願入場，預期後市仍會偏弱，在萬七點窄幅上落。