moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

恒指跌58點 成交不足750億一周低

標籤：經濟

【明報專訊】市場憧憬美聯儲局主席鮑威爾本周五出席傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上「放鴿」，港股早段跟隨隔夜美股及亞股外圍輕微高開，惟高位欲升無力，並隨A股逐步回調，午後曾跌逾百點，收市跌幅略收窄。全日成交縮減至不足750億元，見近一周低。

恒指高開92點，已是全日高位，其後走勢反覆向下，午後A股持續走弱，恒指最多跌119點，低見17,449點，尾市跌幅收窄，收報17,511點，跌58點。國指跌0.49%，報6195點；科指跌0.54%，報3498點。

北水淨流入近18億

大市成交金額745億元，較上日減少21%，是8月14日後最少。北水淨流入17.94億元，終止單日流出。北水淨買入最多的個股是盈富基金（2800），淨買達4.8億元；淨賣出最多的個股是中海油（0883），淨沽1.75億元。

藍籌消費飲品股領跌，恒安（1044）及潤啤（0291）業績欠驚喜，個別大行削目標價，股價分別急挫近6.5%及5.6%，為表現最差兩隻藍籌。百威亞太（1876）亦挫3.6%、康師傅（0322）跌2%，農夫山泉（9633）再創52周新低，收跌0.35%。重磅科網股普遍偏軟，阿里巴巴（9988）跌1.3%，騰訊（0700）及美團（3690）跌不足1%。

信誠證券聯席董事張智威表示，自從環球股市經歷早前的「黑色星期一」後，無論基金或散戶，入市都很有戒心，港股方面，資金入市態度亦很審慎，好友、淡友都不願入場，預期後市仍會偏弱，在萬七點窄幅上落。