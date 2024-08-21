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人行維持LPR逆回購利率不變

標籤：經濟

【明報專訊】7月意外減息後，人民銀行昨公布，8月貸款市場報價利率（LPR） 保持不變，符合市場預期，1年期為3.35厘，5年期以上為3.85厘。人行及後公布，作為政策利率的7天期逆回購利率保持在1.7厘不變，投放量為1491億元，淨回籠2366億元。

市場預期26日進行的1年期中期借貸便利（MLF）利率，亦維持不變。市場關注人行如何加碼貨幣寬鬆刺激經濟，人行行長潘功勝上周在新華社訪問表示，繼續支持貨幣政策立場。彭博行業研究亞洲首席外匯利率策略師趙志軒表示，人行下次減息時機在第四季，即美聯儲首次減息以後出現，他預期存款準備金率會先行下調，讓銀行用作償還部分到期的MLF資金。若人行減息幅度大於美息，不利人民幣走勢，趙志軒認為人行在下次減息前或希望先推高國債債息，昨日10年期國債孳息率為2.154厘，他認為人行的「心理底線」在至少2.2厘。

人幣昨自兩周高位回調，截至晚上8時在岸價報7.1436，下跌44點子（1元等於1萬點子），離岸價報7.1415，下跌80點子。人行昨公布人幣中間價報7.1325，較周一升90點子，較市場以貨幣籃子測算的中間價偏強24點子，幅度為去年6月來最少，顯示人行以逆周期因子強化匯率的作用已大為減少。