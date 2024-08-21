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港上月CPI升2.5% 高預期

標籤：經濟

【明報專訊】政府統計處公布，香港7月整體消費物價指數（CPI）按年上升2.5%，高於市場預期的1.6%，亦是去年11月以來的新高，當中交通、外出用膳及租金開支升幅最顯著。剔除所有政府一次過紓困措施影響，7月基本通脹率按年上升1.2%，亦較6月升1%為高，增幅追平今年2月水平。政府發言人表示，7月升幅較大主要因6月結束差餉寬減，預期短期仍維持輕微通脹水平。經季節調整後，截至今年7月止的3個月平均整體CPI每月變動率為0.6%，4至6月的3個月相應變動率持平；剔除所有政府一次過紓困措施的影響，相應變動率為0.2%及0.1%。

政府料短期維持輕微通脹

主要開支項目方面，7月煙酒價格按年升22.1%，較6月升幅再升0.1個百分點；整體食品價格按年增1.9%，與6月升幅一致，外出用膳和外賣價格增2.7%，基本食品亦升0.5%。此外，住屋開支物價按年增3.3%，其中私人房屋及公共房屋租金分別升2.4%及13.6%，較6月升0.6%及1.2%大增；電力、燃氣及水價格按年升2.3%，6月升幅為0.1%；交通亦升2.7%，較6月再升1個百分點。此外，雜項服務物價按年升2.7%，當中醫療服務物價升5.2%。

今年7月共有兩個主要開支項目錄跌幅，當中衣履物價按年跌1.2%，較6月的0.6%跌幅擴大；耐用物品物價亦按年跌0.9%。

政府發言人表示，7月基本通脹仍然處於輕微水平，外出用膳及外賣價格繼續錄得較快的按年升幅，而基本食品價格輕微增長；能源相關項目的價格繼續明顯下跌，其他主要組成項目承受的價格壓力仍大致受控。整體而言，短期內應維持輕微通脹水平，本地成本或因香港經濟繼續增長而面對溫和上升壓力，外圍價格壓力呈大致放緩，惟地緣政治緊張局勢或帶來不確定性。