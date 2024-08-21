moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

惠譽：內房企續削買地支出

【明報專訊】評級機構惠譽發表第二季內房市場觀察報告，指出隨着內地新建商品住宅銷售額和均價一同持續下探，該行所評級的內房企業進一步削減買地支出，期內一線及中級城市住宅用地成交額，按年分別下降34%和42%。另外，部分經濟實力較強城市的優質土地供應減少，也可能拖累當地的土地銷售。惠譽指土地銷售額持續收縮，符合他們對內地新建商品住宅長期需求呈下降走勢的預期，不過同時可緩解現存住宅過剩問題，改善供需平衡。

惠譽表示，今年上半年該行評級的內地房企在補充土儲更加保守，認為是由於業務重心的大型城市的房價繼續走低，令銷售亦隨之受挫。據8家內房的公開數據，它們權益購地支出佔合同銷售額的比率降至不足20%，中位數為8%，相對在2023年上半年和下半年，比率的中位數仍有中雙位數、高雙位數。不過惠譽指出，一些未被該行評級房企有更激進的購地活動，一定程度抵消了房企土儲活動減少，認為是有部分地方政府支持企業，入場支持當地土地市場。

惠譽指出，今年上半年一線城市房價承壓加劇，不過市場對優質地段高品質土地依然有強勁需求。在取消限價後，7月初上海市中心兩宗土地的溢價率分別高達21%和17%，不過整體一線城市的土拍溢價率中位數，已下滑至中個位數。