中電信中期多賺8.2% 股息增17%

【明報專訊】中國電信（0728）中期多賺8.2%至218.12億元（人民幣，下同），每股盈利0.24元，派中期股息0.1671元，按年增加16.7%。派息率提升4.5個百分點至約70%，執行董事、董事長兼首席執行官柯瑞文於業績記者會上重申年初宣布的派息承諾，由今年起3年內將派息率提升至75%以上。
按收入分部劃分，上半年服務收入按年增加4.3%至2462.35億元；其中產業數字化服務收入升幅最大，按年升7.2%至737.50億元，佔服務收入近30%；當中天翼雲方面，收入增20.4%至552億元，佔服務收入佔比22.4%。為配合集團數字業務發展，柯瑞文稱資本開支結構會有所轉變，但今年仍可維持960億元的目標，並估計其佔收入比例降至20%以內。
中電信上半年資本開支為472億元，多於去年同期416億元，其中產業數字化佔比按年增加5.6個百分點至34%。至於5G-A（5G Advanced）的投入，他指該技術屬軟件升級的範疇，開支主要視乎客戶需求，故對整體資本支出佔比較低。
柯又提到，集團上半年興建了兩個萬卡池（算力基礎設施），目前沒打算再建，而是做好雲的連接及配對需求的能力。現時集團的智能算力新增10 EFLOPS（每秒浮點運算次數），累計達到21 EFLOPS。
另一方面，3家內地中資電訊商公司7月運營數據，中電信移動用戶數月內淨增221萬戶至4.19億戶，其中5G套餐用戶數淨增312萬戶至3.4億戶。中移動（0941）同月移動業務淨增客戶55.9萬戶至10億戶，其中5G網絡客戶數為5.28億戶。聯通（0762）7月「大聯接」用戶累計達10.78億戶，其中5G 套餐用戶累計至2.79億戶。