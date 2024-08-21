中電信中期多賺8.2% 股息增17%

董事長：3年內派息率升至逾75%

按收入分部劃分，上半年服務收入按年增加4.3%至2462.35億元；其中產業數字化服務收入升幅最大，按年升7.2%至737.50億元，佔服務收入近30%；當中天翼雲方面，收入增20.4%至552億元，佔服務收入佔比22.4%。為配合集團數字業務發展，柯瑞文稱資本開支結構會有所轉變，但今年仍可維持960億元的目標，並估計其佔收入比例降至20%以內。

中電信上半年資本開支為472億元，多於去年同期416億元，其中產業數字化佔比按年增加5.6個百分點至34%。至於5G-A（5G Advanced）的投入，他指該技術屬軟件升級的範疇，開支主要視乎客戶需求，故對整體資本支出佔比較低。

柯又提到，集團上半年興建了兩個萬卡池（算力基礎設施），目前沒打算再建，而是做好雲的連接及配對需求的能力。現時集團的智能算力新增10 EFLOPS（每秒浮點運算次數），累計達到21 EFLOPS。

上月5G套餐用戶淨增312萬

另一方面，3家內地中資電訊商公司7月運營數據，中電信移動用戶數月內淨增221萬戶至4.19億戶，其中5G套餐用戶數淨增312萬戶至3.4億戶。中移動（0941）同月移動業務淨增客戶55.9萬戶至10億戶，其中5G網絡客戶數為5.28億戶。聯通（0762）7月「大聯接」用戶累計達10.78億戶，其中5G 套餐用戶累計至2.79億戶。