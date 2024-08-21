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特步半年多賺13% 績後股價曾升逾半成

【明報專訊】體育用品股特步（1368）2024年上半年多賺13%至7.521億元（人民幣，下同），每股基本盈利0.2966元，派中期息每股0.156元，按年增13.9%。上半年特步主品牌的穩健表現下，收入按年增10.4%至72.03億元。集團管理層預計，在本周五股東特別大會通過K SWISS和帕拉丁的剝離後，將減輕兩個品牌的虧損拖累，對特步盈利和現金流帶來大幅改善，料全年利潤可以實現20%增長。

剝離兩虧損品牌 料全年利潤增20%

特步昨中午公布業績，午後股價顯著上升最高升逾半成，收報5.08元、升4.5%、成交1.03億元。

特步今年5月公布戰略性出售K SWISS和帕拉丁，兩品牌於今年首季便虧損約900萬美元。管理層強調出售兩品牌後，將聚焦發展特步主品牌、索康尼及邁樂。公司此前已收購索康尼及邁樂合資企業的全部權益，索康尼今年同店增長超過30%，而上半年由索康尼、邁樂組成的專業運動類收入按年增72.2%。集團亦上調對索康尼的收入指引，由原來目標增長三成至四成，上調至增長五成以上，但開店則不會以數量行先，而是要開「大店」，如即將在深圳開設新形象店。加盟亦只會是一小部分，不會大規模發展加盟。

被問到出海計劃，主席兼行政總裁丁水波表示，特步主品牌有計劃在東南亞等地區發展主品牌，主要是跨境電商，但索康尼等會專注於中國內地及港澳市場，因發展空間仍然很大。管理層又透露特步主品牌的近月表現，指整個6至8月表現差不多，線下總體有輕微增長，線上則有約20%增長。面對內地經濟疲弱及消費分化等挑戰，特步管理層不諱言，下半年仍有很多不確定性，將會把控費用、庫存，提升店舖運營效率及主動去調整銷售，亦不會大幅加大折扣。