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Tesla中國製電動車 獲歐盟大降關稅

【明報專訊】歐盟委員會此前以「不公平補貼」為由，宣布將對中國製造的電動車徵收更高的關稅。歐盟委員會昨公布了「從中國進口純電動車（BEV）徵收最終反補貼稅」決定草案，多個中國電動車品牌的額外關稅只會獲輕微下調，唯獨Tesla（特斯拉）（美：TSLA）在中國生產的電動車，其額外關稅將大幅下調至9%，遠低於此前預期的20.8%。Tesla股價早段升逾1%。美股三大指數早段微跌。

由馬斯克領導的Tesla，此前要求歐盟重新計算計劃中的額外關稅，以反映該公司在中國的具體補貼。作為中國出口商的Tesla，將獲歐盟實施單獨的關稅稅率，現階段定為9%。與歐盟企業合資的中國企業，也可能有資格獲得較低的額外稅率。

歐微降比亞迪吉利關稅

歐盟委員會表示，在收到各方對其關稅計劃的意見後，對擬議中的稅率進行輕微調整。經修訂後，比亞迪（1211）的額外稅率，由17.4%降至17%、吉利（0175）由19.9%降至19.3%，而上汽（滬：600104）由37.6%降至36.3%。以上稅率，是在歐盟對進口汽車徵收10%標準關稅的基礎上額外徵收。如果歐盟多數成員國沒有通過具約束力的投票阻止這些措施，歐盟委員會將在10月底前公布關稅的最終規定。

歐盟中國商會回應稱，歐洲汽車產業界發展和歐方報告均顯示，沒有充足證據顯示，中國新能源汽車對歐盟市場造成實質損害，而歐方基於「損害威脅」而強行推出貿易措施的做法，有違世貿相關原則。

歐盟中國商會再次強調，中國電動車產業的優勢，不是基於補貼，而是基於產業規模、供應鏈優勢及市場激烈競爭。

（綜合報道）

[國際金融]