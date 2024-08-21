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蘋果將首印度生產iPhone Pro 被視去中國化

【明報專訊】蘋果最昂貴的iPhone Pro和Pro Max機型，今年將首次在印度生產，被視為印度製造業及蘋果供應鏈去中國化的重要里程。彭博社引述知情人士稱，蘋果代工商鴻海（台：2317）將在蘋果今秋新品全球上市後的數周內，開始組裝新款旗艦產品。消息指出，鴻海已在泰米爾納德邦的工廠開始培訓數以千計工人，使量產盡可能接近iPhone 16 Pro和Pro Max全球首發的時間。

在截至2024年3月的財年，印度已組裝價值140億美元的iPhone，佔全球產量14%。知情人士稱，蘋果預計會和去年一樣，在最新iPhone產品全球首發當日，提供印度製造的標準版iPhone 16。

LVMH行政總裁進軍AI領域

此外，奢侈品巨擘LVMH行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）進軍AI領域，其家族辦公室Aglaé Ventures今年以來已進行5項與AI相關的投資，具體金額未明，但這些AI企業的融資規模合共超過3億美元。據悉，獲阿爾諾注資的AI企業當中，今年規模最大的一輪融資，來自致力實現「全面通用人工智能」（full artificial general intelligence）的法國初創公司H。該公司此前的名稱為Holistic AI，由Google旗下DeepMind AI部門前僱員創辦。

（綜合報道）

[國際金融]