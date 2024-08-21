moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

楊智佳：金價新高 美股金礦股更可取

【明報專訊】恒指昨日下跌58點，收報17,511點，主板成交745億元，交投回復淡靜。昨日人民銀行維持1年期及5年期貸款市場報價利率（LPR）不變，符合市場預期，惟消息仍影響市場氣氛，內地A股再錄跌勢，創業板指數下滑1.3%，見半年低位，反映二三線股沽壓較大。近日港股反彈勢頭隨即被打斷，二三線股只經歷兩日的可觀反彈，又回復弱勢，走勢同樣比高市值股份遜色。

投資者變臉，可顯示於業績後的股價反應。華潤啤酒（0291）及恒安國際（1044）於周一中午公布業績，當日股價尚未有反應，周二卻遲來半天展開跌勢，兩股大約下跌了6%。兩股均是10倍市盈率左右的消費行業龍頭，估值不昂貴，似乎投資者對於內地消費行業只會向負面的方向去想，只要港股、A股走勢乏力，消費股便率先捱沽。投資者不惜貨，趁有消息、交投較活躍的時間沽出股票，相信由沽售變為收集的過程仍需時，即使估值不貴，仍談不上出現築底回升的信號。

沽售變收集需時 港股難言築底回升

美國減息憧憬下，近期金價再創新高，執筆時現貨金報每盎司2522美元，年初至今升幅約22%。雖然難期望金價有如2003年至2011年期間、受惠中國經濟起飛而展開5倍的巨型升浪，惟今年內仍有望保持穩步上揚。

目前全球黃金總市值大約16萬億美元，每年產量約3500噸、相當於總量大約1.5%，若將黃金視作貨幣供應來看，按年增幅與日本貨幣供應M2相若，卻遠低於中國及美國7%及4%的近年M2升幅。換言之，黃金供應增長相對主要貨幣供應增幅是偏慢。

雖然中國及印度作為黃金消費大國，兩國的黃金消費需求似乎有放緩的趨勢，中國及俄羅斯央行為了減低美元貨幣體系的影響力，仍會持續增持黃金，帶旺央行需求。只要黃金消費需求放緩速度不是太快，綜合上述因素，金價向上仍是長線健康且合理的趨勢，至少今年有美國減息憧憬，黃金上漲懸念不大。

要留意的是，本周四美國聯儲局主席鮑威爾將於Jackson Hole會議當中發表講話，按近期美國就業及消費數據表現理想，加上美股大幅反彈，鮑威爾是否會發表進取減息支持經濟的論調，仍存疑問。不過，即使進取減息預期落空，金價調整，亦將成為吸納機會，金價大趨勢未因此而改變。

於本港上市的金礦股當中，招金礦業（1818）、紫金礦業（2899）、山東黃金（1787）及靈寶黃金（3330）股價均未跟隨國際金價破頂，當中涉及個別因素，例如紫金的銅業務比重很高，受內地工業影響較大。

AEM穩健 HMY盈利具爆發力

至於美股市場上，黃金股選擇不少，好處是無論收入及盈利，往往能夠跟隨金價起落。買入金礦股，固然希望受惠金價上升，近期來說，似乎買入相關美股更可取。

其中，較穩健的選擇是Agnico Eagle Mines（美：AEM），其開採成本相對同業為低，收入、盈利相對穩定。至於股價波幅較大的Harmony Gold Mining（美：HMY），未來有金礦投產，收入及盈利較具爆發力。假若有興趣買入金礦股，除了港股市場外，美股上市的AEM及HMY亦可考慮。

[楊智佳 還看今朝]