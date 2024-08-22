活在灣區：北上報運動訓練班價錢「親民」

明報記者 龍彩霞

北上報讀運動課程，收費也相當「親民」，如乒乓球班每課費用只需9.9元（人民幣，下同）（見表），大大降低了家長的經濟負擔。家長可以根據孩子的興趣愛好和身體素質，選擇合適課程，讓孩子在遊戲中學習，在運動中成長。

大灣區被港人盯上的不只是商場購物或品嘗美食，隨着區域的不斷發展，一個新的現象出現了：香港的孩子們開始北上到大灣區參加運動訓練，並追求更專業的培訓系統。大多數的體育項目，如籃球、足球和排球等，都是團體活動，學生很少參加一對一的輔導，除非他們已經達到一個非常高的水平，否則無必要參加一對一的私人課程。

場地選擇較港豐富

至於在較個人化的運動，如網球、滑冰、高爾夫球或滑板，由於香港自身條件限制，滑板場地不多，深圳或廣州場地就比較大和多，加上交通方便，如果子女有興趣，可以尋求私人指導。其中滑板項目在上屆東京奧運首次列為正式項目，今屆繼續保留項目，今屆巴黎奧運滑板賽事十分精彩，有46歲、51歲大叔級滑板高手參賽，也有年輕陽光男孩角逐。當中，23歲巴西滑板選手Augusto Akio吸引了大眾的眼球。

有球會教練談及內地與本港訓練的分別時稱，深圳球館的內地教練通常會較主動和遷就客戶，客戶想練就給練，即使子女是不定期的練習，教練也會盡量為他們度身訂做訓練計劃。相比之下，香港球會的教練由於要考慮球隊整體比賽成績，在接納新成員時會根據他們的水平為其量身定制長期訓練計劃，以助其成長並為球隊效力，本港球會教練有較高的權威，學員須服從他們的指導。

教練基本功紮實 更願收新學員

相比之下，內地教練更比較容易接納新學員，不需要嚴格的選拔程序。其次，內地教練會主動一對一地指導學員，這對於技術水準較高的學員來說尤其有利。由於內地教練普遍自身基本功紮實，學員在指導下能夠更快地提升水平。相比之下，香港球會由於教練需要兼顧多名學員，只能間中對個別技巧作出指導，學員的進步速度可能會相對慢一些。

此外，深圳的運動設施建設也更加豐富。以馬術為例，在深圳觀瀾湖中心就可以參加深度短期馬術課程，每節45分鐘的課程費用為38.1元。如果只想在周末體驗騎馬的樂趣，每節課僅需28.8元，深圳還有許多其他可供選擇的馬術訓練場所。香港雖然在近年劍擊運動取得不錯成績，但劍擊培訓價格卻較高，每節課要300至400港元。而在深圳，青少年劍擊入門課程只需10元（30分鐘兩節），一對一課程每節45分鐘也僅需31.9元，而且裝備一併提供，非常實惠。

體驗騎馬 每節課低於30元人幣

總的來說，對於熱愛運動的孩子而言，內地的訓練資源和價格方面的優勢是值得考慮的。當然，具體選擇還需要看孩子的興趣愛好和家庭實際情况。

總結以下幾點建議：

（1）定期練習很重要：要經常定期去練習，保持良好的練習習慣，才能持續提升技術；

（2）主動與教練溝通：要主動向教練發問，了解教練的訓練計劃，積極與教練互動，爭取獲得更好的指導；

（3）不要把教練視作「陪玩」：以尊重和虛心的態度與教練合作，認真練習；

（4）訓練內容的提升：由於內地教練的基礎更紮實，如果學員水平跟上，不妨嘗試一些更高難度的技術和連續技巧，以提升自己的水平。

（5）選擇合適的訓練場地：深圳蓮塘工業區的乒乓球俱樂部提供24小時營業的便利，並有很好的收費方案，值得考慮。

[活在灣區]