沃爾瑪折讓12%盡沽京東持股 京東股價曾挫逾一成 半日回購30億護盤

明報記者 蕭嘉聰

彭博社周二晚引述銷售文件指出，沃爾瑪擬以每股24.85至25.85美元出售1.445億股京東ADS，集資最多37.4億美元，摩根士丹利為經紀商，京東美股收市已跌4.57%至28.19美元；昨午再報道沃爾瑪最終落實以24.95美元售股，即配售價範圍的下限水平，較京東周二美股收市價折讓11.5%，最終套現約36億美元。

首批股份帳賺逾兩成

京東港股昨早股價最多跌12%，跌穿「紅底股」，最低見98.7元，收市報102.4元，跌8.73%，成交達69.18億元。集團中午亦披露，於8月21日斥資約3.9億美元（約30.42億港元）回購股份，已用盡3月批出的30億美元股票回購計劃限額。

翻查資料，京東與沃爾瑪的戰略合作始於2016年，包括京東收購1號店平台資產的所有權及合作發展電商，雙方亦訂立為期8年的不競爭安排，京東則向沃爾瑪發行約1.449億股A類普通股，以當時股價計該批股市值約15億美元。沃爾瑪其後再進一步增持京東股權，雙方亦於2018年共同投資達達（美：DADA），進一步深化合作。從沃爾瑪首批股份每股平均成本約80.7元來看，按是次出售價計，單計該批股份賺約21%。

2016年簽戰略合作

訂立8年不競爭安排

截至今年3月底止，劉強東為京東大股東，而沃爾瑪持有京東1.45億股A類普通股及7205萬股ADS，即總數為2.89億A類普通股或1.445億股ADS，佔已發行股數的9.4%。據接近今次交易的投資人士稱，今次交易應是沃爾瑪為緩解自身資金壓力的需要（見另稿）；接近京東的消息人士透露，雙方合作8年在各自既定戰略目標上均取得顯著成果，沃爾瑪完成在內地電商佈局，京東亦拓展全球供應鏈能力，雙方業務合作非常順暢，股權投資變動不影響雙方任何業務層面的合作。消息人士又表示，雙方仍是彼此重要的戰略合作伙伴，亦有意願繼續保持密切的商業合作關係，擴大內地和國際市場的業務。

沃爾瑪中國：未來專注營運沃爾瑪山姆

沃爾瑪中國回應內媒查詢指出，過去8年京東一直是寶貴的合作伙伴，雙方未來繼續保持商業合作，未來可更專注營運沃爾瑪和山姆，將資產配置在其他優先事項。