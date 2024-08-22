外資減持中資科企 騰訊阿里早有先例

事實上，內地互聯網巨企一直面對外資股東沽貨壓力，最為人知的有騰訊（0700）大股東Naspers自2022年起啟動無上限回購計劃，減持騰訊持股將資金用於回購，收窄股價與每股資產淨值（NAV）折讓，提高股東價值，令騰訊需以日均10億元回購股份應對。此外，阿里巴巴（9988）及商湯（0020）均遭軟銀（Softbank）悉數沽貨，阿里去年起亦積極減持非核心投資，包括出售小鵬汽車ADR（美：XPEV）、GOGOX快狗打車（2246）及嗶哩嗶哩（9626）(美：BILI）ADS的持股。

花旗報告指出，沃爾瑪盡沽京東的消息令人意外，鑑於近日內地沃爾瑪和山姆會員店的強勁銷售勢頭，加上2016年簽訂為期8年競爭禁止協議到期，公司或決定重新部署資金用於自有門市擴張。該行又指出，雖然沃爾瑪仍將依賴京東到家的即時配送服務，但旗下提供的產品類別與京東零售的日常百貨類別存在競爭，相信合作及競爭關係同存。花旗預期，雖然京東估值不高，但股價近日或較波動；由於沃爾瑪將更專注擴大內地門市網絡，內地電商平台或面臨更多挑戰。