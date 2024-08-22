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大摩削香港內地股指目標 恒指挫120點

【明報專訊】摩根士丹利發表報告，下調香港與內地股市指數明年中目標，其中恒指在基本情况預測下調11.23%至17,000點（見表），較昨日收市價低2.25%。大摩指出，下調基於基本因素、資金流向、市場氣氛，其中內地7月以來經濟活動增長、通脹表現開始低於政府目標，預期內地今年GDP增長放緩至4.8%。大摩認為市場對內地企業今年盈利增長預期過於樂觀，未來數周會有更多盈利預期下調，推動該行下調指數目標。

恒指明年中目標削至17000點

大摩報告表示，內地當局不喜歡大規模刺激，現時供給為中心的政策框架將令通縮壓力持續，房地產銷售未能企穩亦會繼續影響需求。大摩稱，目前對內地企業今年和明年的盈利增長預測，由9%分別降至6%和8%，相對市場預期的14%和12%為低。該行最新修訂的盈利統計顯示，近期有更多季度業績令市場失望，預期市場將有另一輪大幅盈利預測下調。

由於內地宏觀經濟環境下行、通縮壓力持續，大摩指即使美國即將減息，該行觀察外資外流趨勢自7月起再度上升，滬港通在本月轉向年度資金淨流出，為開通以來首次，資金流出減少中國股市流動性支持，影響估值修復。由於全球主動型基金在中國股票持倉自2月低位已明顯回升，現時全球投資者沒有迫切需要提升持倉。美國和日本股市近期雖急跌，但中國股票也沒有成為資金多元化配置的目標。

港股昨日繼續回落，低開198點後，早段跌幅再擴大至279點見17,232點，繼上周五以來再度下試250天線（17,297點）。恒指其後跌幅收窄暫守250天線，收市報17,391點，下跌120點或0.69%，主板成交較周二回升25%至938億元，國指收報6141點，下跌0.87%。京東（9618）被沃爾瑪（美：WMT）沽清持倉，拖累科技股下跌，快手（1024）績後挫9.9%，科指收報3434點，下跌1.82%。友邦（1299）今日開市前公布業績，績前下跌1.34%。昨日北水通過港股通淨流入港股縮減至2.81億元，盈富基金（2800）被淨沽4.17億元。泡泡瑪特（9992）周二收市後公布上半年純利按年增93.32%，並獲大行唱好，昨日勁升10.51%，收報46.25元，北水淨買入1700萬元。