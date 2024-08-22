港交所次季多賺9％ 錄同季收入新高

若按上半年計，港交所純利按年跌3%至61.25億元。收入及其他收益106.21億元，與去年相若。營運支出按年上升7%至27.94億元，當中僱員費用及相關支出按年升13%至19.37億元。另資本開支按年升22%至6.12億元，主要源於開發領航星衍生產品平台 （ODP）方面的支出。

中期息派4.36元 按年減3%

被問到若撇除非經常性項目支出後，集團未來的資本開支及營運支出下半年會否回落時。港交所聯席營運總監及集團財務總監劉碧茵昨在業績記者會上回應，指營運開支為長線投資，集團於最大開支的人才及僱員方面「絕不吝嗇」，提到競爭激烈的環境下，人才為港交所最大的本錢，未來將繼續於人才培訓及僱用新人等繼續投入。ODP平台亦須持續投資，劉指若欠缺完善交易系統，會影響港交所長久的競爭力。

市場普遍預期美聯儲9月開始減息，港交所行政總裁陳翊庭表示，若息口回落對資本市場活動有正面作用，對集團的主業及收入有利好。劉碧茵表示，若息口下跌將令投資收入減少，但集團已將可動用的資金，投放較長期的存款產品，盼今年底於投資收入不會出現太大波動。

上半年，港股市場共有30家新股上市，集資134億元，按年減25%。陳翊庭認為不應只聚焦在IPO上，今年以來公司上市後融資活躍，有多家大企業發行可換股債券，年內再融資額約達200億美元，足證香港市場有足夠深度。

港交所中午公布業績，午後股價隨大市偏軟，收報228.6元，跌1.47%。摩根士丹利發表報告指，雖然港交所受惠於第二季日均成交（ADT）反彈，帶動純利按年升9%，但表現仍較市場預期略低約2%。該行認為其ADT表現不可持續，7月、8月間的ADT低於1000億元，料為主要收入增長帶來更大壓力，減息或會降低今年剩下時間的投資收益淨額。