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嘉里本業半年少賺19% 派中期息0.4元

【明報專訊】嘉里建設（0683）上半年基礎盈利少賺19%至14.03億元，調整後每股盈利為0.97元；上半年純利跌55%至7.88億元，每股盈利為0.54元；維持派中期息每股0.4元。集團指基礎盈利減少，是由於發展物業的合約銷售與收入確認之間的時間差距，往後可入帳的內地與本港項目金額達172億元、當中大部分於2024年下半年入帳，小部分於2025年上半年入帳。

古洞北農地撥備等拖累盈利

嘉里半年純利跌55%、主要受到集團對古洞北新發展區持有的農地作出一次過撥備，以及投資物業的非現金公允價值變動。

嘉里董事及香港區總經理湯耀宗在業績會上解釋，未能就古洞農地達成補地價，主要因當地基建目前需較長時間落成，無論排污、通水、通電等都建設需時，而且發展周期長，在高息口環境下，認為決定不投資這個項目反而是最好的決策。嘉里首席財務官鄭慧善表示，不能排除會否有其他農地未能達成補地價，「唔可以話一定無，但一定唔多」，今次已是相對大的撥備。

截至6月底嘉里的負債比率較去年底增加6.8個百分點至40.9%，主要因完成支付上海黃浦項目的最後一期土地款項。鄭慧善認為往後負債維持在40%至45%水平是可接受水平，亦希望明年上海黃浦項目銷售後可大幅降低負債比率。

集團預期，上海黃浦項目能在2025年下半年推售，目前項目正按施工時間表進行，會謹慎控制建設開支，令成本在預算範圍內，並希望現時上海樓市的正面勢頭可持續，黃浦項目能抓緊窗口推售。

談及推盤方面，湯耀宗指下半年會繼續推售手頭上已開盤項目，如緹外、揚海項目，其餘在售項目亦會按市場情况推售。