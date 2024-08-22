吉利半年銷量增四成 中期多賺5.8倍 不派息

期內吉利收益升46.63%至1073.05億元，毛利率增長0.7個百分點至15.1%，總銷量增長41%至95.57萬輛，其中中國市場銷量多35%至75.83萬輛；海外市場銷量達19.74萬輛，增長67%。汽車銷售分布方面，上半年的燃油汽車、插電混動汽車及純電動車的銷量分別為63.55萬輛、13.02萬輛及18.99萬輛，按年增長分別為20%、4.89倍及51%，基於上半年的表現，集團於7月將全年銷量目標由190萬輛上調至200萬輛。

極氪次季虧損擴至逾18億

桂生悅表示，上半年，吉利汽車新能源銷量佔比大幅提升，燃油車重新回到自主品牌第一名，看到吉利汽車重新輝煌的曙光，接下去每半年的銷售都會是歷史新高，他又稱，集團會避免內捲競爭的趨勢，隨着公司在各個價格段的合理佈局，相信新能源車的扭虧為盈局面將很快到來。

集團旗下在美上市極氪第二季虧損擴大至18.09億元，經調整虧損則收窄至8.64億元，極氪智慧科技行政總裁安聰慧表示，歐盟加關稅對集團歐洲銷售影響大，有探索於當地生產方案，適當時會公布，至於極氪首款搭載英偉達索爾（Thor）晶片的SUV車型預計將在明年第三季發布。