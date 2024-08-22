市建局發債120億 瑞銀：債市見回暖

信貸息差為10年來最低水平

是次市建局債券發行收益率，為過去兩年半以來港元公開債券發行中最低。盧嘉雯表示，美國過去數月通脹和經濟數據支持減息，降低市場利率，債券供應較低亦使市場需求相當充足，債市發行人與投資者皆對下半年債市有所期待。過去兩年債券贖回金額遠高於發行量，若一旦開始減息，期望可以帶動明年債券發行金額提升。歷來港元債券發行市場幾乎以私募發行，她表示，是次為港元債券發行公開市場發展的重要里程碑，有望鼓勵更多公營或私營企業發行港元債券。

對於私人企業發債情况，瑞銀全球投資銀行部大中華區業務部執行董事鍾明俊表示，一直有與企業保持溝通，早前該行為新世界（0017）和新創建（0659）安排發債融資。