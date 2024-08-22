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楊智佳：京東遭沃爾瑪清倉 打擊港股

【明報專訊】恒指昨日下跌120點，收報17,391點，主板成交938億元。昨日市場上最重大的消息，莫過於沃爾瑪（Walmart）（美：WMT）以每股24.95美元悉數出售京東集團（9618）（美：JD）的1.445億股，相當於股本約10%。消息拖累京東在港股價急挫8.7%，收報102.4元，同時亦打擊了整體港股氣氛，不但指數向下，個股亦是跌多於升。

京東配股當中，最令筆者感到疑惑的是，從財務角度，京東本身是淨現金的公司，再加上一年經營現金流740億元人民幣，或許再過4年後，便能額外產生與目前市值相等的現金，現價作為長期持有的潛在回報很高。至於京東的現金、短期投資加上長期投資，扣除計息負債後，相當於股份市值3000億港元，以長期投資角度持有京東，等於以現價買入京東手上的現金、投資及負債，然後再獲贈一間京東集團的業務。純粹以價值角度，即使沃爾瑪是如何看淡京東的前景，以每股24.95美元配股的操作都顯得不合理，因此觸發這單配股的背後原因，肯定不是從財務角度出發。

股權分散 估值料長期較同業低

或許，美資賤價撤出，是中央樂見的事情。目前沃爾瑪於中國內地經營山姆超市，權衡輕重之下，將持有京東股權賤售，未必代表沃爾瑪非常看淡京東以至中國經濟，而是識相地進行二選一，情况有如騰訊（0700）以特別股息形式、派發京東股權一樣。不過，經歷了騰訊派發約15%的京東股份，以及沃爾瑪於市場配售京東約10%股權後，主要股東只剩下主席劉強東的11.2%，股權分佈變得進一步分散，對往後的股價走勢偏向不利，因此，估計京東的估值將會長期比同業為低。

除非京東能夠搖身一變，成為高息股，否則難以吸引投資者買入。以每年740億元人民幣經營現金流來看，京東絕對有派發高息的本錢，投資者於往後業績可留意相關消息，有機會成為京東轉強的轉捩點。外資逐步撤出中資股，是港股漫長的陣痛期，高市值股份的長期底部或許逐步形成，但由於港股市場換手率不足，投資者收集亦需時，築底回升的過程會很慢。

高市值股下跌空間有限，至於二三線股便要小心選擇，尤其是個別地產股及消費股，假如未能抵抗經濟放緩的洪流，便進入被淘汰的命運。長線撈底，絕不宜盲目貪平。

內房股價殘買入 不代表安全

例如內房股的融創中國（1918），日前發出盈利警告，預計今年上半年虧損150億元人民幣。以融創半年的虧損速度計，最遲於2025年底便殆盡股本權益。融創2021年至2023年連續3年進入毛虧損狀態，更甚的是，今年7月的賣樓收益按年大減72%，情况向負面的方向進發，根本看不到出路。這類股票看上來估值超級廉宜，市帳率0.12倍，不過，於歸零風險之下，無論任何價格買入此類股票，股價均有大幅下挫的可能，股價低殘，不代表買入便安全。

恒大（3333）、碧桂園（2007）、融創等民企內房龍頭的庫存如何處理？是影響內地房地產市場的課題之一，加上早前提及，今年中國的住宅新開工面積仍是多於竣工面積，未來供應仍繼續上升。內房股面對的問題太多，清一色避開這些股份，不失為沒辦法中的辦法。

[楊智佳 還看今朝]