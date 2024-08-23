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平保半年多賺6.8％ 中期息0.93元

【明報專訊】中國平安（2318）公布上半年業績，作為公司派息參考的股東應佔營運利潤為784.82億元 （人民幣，下同）， 按年下跌0.6%（見表），不過單計第二季按年上升1.9%至397.73億元，按季亦升2.8%。上半年主要業務壽險的新業務價值，按年增長11%至223.20億元。平保上半年純利按年上升6.8%至746.19億元，中期股息派0.93元，按年持平。

壽險新業務價值升11%

上半年平保三大核心業務，即壽險、財產保險和銀行的股東應佔營運利潤為795.65億元，上升1.7%，下跌來自科技業務，按年跌83.2%至2.91億元，以往為業務利潤主要來源之一的陸金所（6623），上半年淨利潤按年轉虧16.63億元，主要由於貸款業務規模收縮導致營業收入下降33.1%至129.4億元，加上特殊股息導致稅費上升所致。資產管理業務上半年亦跌8.2%，至12.96億元，平保指出，面對複雜的經濟環境，該行積極抵禦風險，為未來資產管理業務的高質量發展打好基礎。

月均代理30.8萬 按年減18.7%

保險業務方面，單計第二季新業務價值為94.3億元，按年持平。上半年新業務價值率上升6.5個百分點至24.2%，抵消首年保費按年下跌19%至922.18億元的影響。代理人渠道新業務價值按年上升10.8%至181.06億元，不過代理人數延續下降趨勢，期內月均代理人數為30.8萬人，按年減少18.7%。平保壽險改革銳意發展的銀保渠道，新業務價值按年上升17.3%至26.41億元。

平安產險上半年保險服務收入按年上升3.9%至1619.10億元，綜合成本率按年改善0.2個百分點至97.8%。保險資金投資方面，計入資產公允價變動的年化綜合投資收益率上半年為4.2%，按年上升0.1個百分點，年化淨投資收益率為3.3%，按年下降0.2個百分點，主要受新增固定收益資產到期收益率下降影響。